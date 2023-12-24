快訊

淡出演藝圈多年…夏禕現身超商同框郭主義 55歲近況曝光

QR Code點餐是方便還是找麻煩？網氣不提供這服務絕對不用

買不起租不起 年輕人嘆房市3箭落空：盼不再卑微寄人籬下

逼近黃金救援72小時 海虎艦3失蹤軍官仍生死未卜

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

海軍海虎潛艦本月21日中午在小琉球外海出任務，遇寒流及湧浪，導致檢修浮航裝備固定作業時，6名軍士官不慎落海，3名士官迄今生死未卜；昨在小琉球南方海域尋獲紅色充氣式救生衣及救難浮標，但未發現人影，意外發生逼近黃金救援72小時；海軍艦隊指揮部指出，不放棄任何救援機會。

海軍艦隊指揮部曾對外表示，海虎潛艦呼吸管航行時，因蓋板受海象不良影響脫落，致救難浮標釋放，潛艦上浮並派員搶修，卻遭遇大浪，將檢修和救援的6名軍士官沖下海。

落海陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救，林姓士官長、顏姓及張姓士官生死未卜；另有4名艦上官兵受傷。

海巡署巡護七號昨晨於小琉球南方海域尋獲紅色充氣式救生衣一件，艦指部指出，初步判定為海虎軍艦裝備，但未發現落海人員，無法判定何人所穿。此外，海虎軍艦脫落的救難浮標，也由銘傳軍艦在同一海域尋獲。

落海的林姓士官長、顏姓及張姓士官生死未卜，今中午將逼近黃金救援72小時；艦指部昨指，仍持續整合友軍海、空兵力，依海象並將家屬所提搜救意見一併納入搜救計畫，適時調整搜救區域，全力投入，不放棄任何機會。

海虎潛艦發生意外第4天，3失蹤軍官生死未卜，海巡署艦艇持續參與搜救任務。圖為日前在海上搜救畫面。記者石秀華／翻攝
海虎潛艦發生意外第4天，3失蹤軍官生死未卜，海巡署艦艇持續參與搜救任務。圖為日前在海上搜救畫面。記者石秀華／翻攝
海虎潛艦發生意外逼近黃金救援72小時，3失蹤軍官仍生死未卜。圖／本報資料照
海虎潛艦發生意外逼近黃金救援72小時，3失蹤軍官仍生死未卜。圖／本報資料照
海虎潛艦發生意外第4天，3失蹤軍官生死未卜，海巡署艦艇持續參與搜救任務。圖為日前在海上搜救畫面。記者石秀華／翻攝
海虎潛艦發生意外第4天，3失蹤軍官生死未卜，海巡署艦艇持續參與搜救任務。圖為日前在海上搜救畫面。記者石秀華／翻攝

小琉球 軍艦 海虎

延伸閱讀

海虎潛艦官兵落海…估現場波浪起伏4公尺 陳永康：潛艦作業本就高風險

小琉球海域尋獲救生衣和浮標！ 海軍證實是海虎艦裝備

「麻煩幫我帶他回來」 海虎潛艦失蹤士官妻貼文引人鼻酸

海虎潛艦人員落海意外 失蹤士官妻上網求助：幫他回家

相關新聞

看風景發現男子躺在隔壁學校「久久不動」 報警才知是屍體

今天晚間6時許，台北市大安區基隆路2段的喬治工商廢棄校區，發現一名49歲江姓男子側臥地面，警消到場時發現他已明顯死亡、肢...

見有人停車不鎖門 他連偷6輛 打開車門摸走手機和錢包

基隆市莊姓男子趁有人在路邊停車未熄火，或下車後未鎖門，打開車門進入行竊，今年4、5月間連偷6輛，2名在超商前卸貨的司機也...

國一燕巢段2轎車擦撞1車翻覆 1女背傷幸意識清醒

國道1號南下350公里處接近燕巢路段，今晚10時40分許發生車禍事故，兩輛轎車擦撞，因撞擊力道大，導致其中1車翻覆、四腳...

逼近黃金救援72小時 海虎艦3失蹤軍官仍生死未卜

海軍海虎潛艦本月21日中午在小琉球外海出任務，遇寒流及湧浪，導致檢修浮航裝備固定作業時，6名軍士官不慎落海，3名士官迄今...

機車鑰匙反鎖車廂不知所措 警員即時救援協助解困

25歲陳姓女子昨晚10點多，在台南市民權路與永福路口停妥機車，將筆記型電腦放入機車置物箱時，不慎將機車鑰匙也一併丟進於置...

影／我很好騙？ 豐原警與網紅創作歌手合作反詐唱給你聽

詐騙手法常利用網路行騙，包括網路交友，台中豐原警方與網紅創作歌手合作宣導，以自彈自唱療癒歌聲，溫柔提醒民眾有許多常見詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。