見有人停車不鎖門 他連偷6輛 打開車門摸走手機和錢包

基隆市莊姓男子趁有人在路邊停車未熄火，或下車後未鎖門，打開車門進入行竊，今年4、5月間連偷6輛，2名在超商前卸貨的司機也受害。基隆地方法院審理後，6起竊盜案分判4或5月徒刑，全案可上訴。莊男因另犯竊盜案仍在審理中，將待判決確定後，再定應執行刑期。

判決指出，莊男今年4月3日凌晨0點多，在七堵區統一超商前，看見曾男從營業用大貨車下車後，車門未上鎖，趁機打開車門偷走車內曾男的手機，得手後逃逸。曾男事後發現報案，警方查看行車紀錄器發現莊男涉案，通知他到警局說明，莊承認犯案並交出手機。

兩天後的凌晨0點多，莊男在同一家超商前，看見黃姓運將下車後未上鎖，打開車門並偷走黃男的手機，得手後逃逸。莊因把雨傘留在計程車內，警方比對附近道路監視器，查出莊男涉案並找回黃男手機。

今年4月28日凌晨1點半左右分許，莊男發現停在路旁的營業用大貨車未上鎖，徐男在副駕駛座睡覺。莊男打開駕駛座車門並進入車內，偷走徐男放在副駕駛座後方的斜背包，內有現金4800元及香菸等物品，得手想逃走時，徐男發現並追下車，壓制莊男後報警處理。

今年5月2日中午11點半左右，莊男發現一輛大貨車停在路旁未上鎖，打開車門後偷走黃男的黑色大背包，內有現金4461元及香菸、信用卡等物品，得手後逃逸。同一時地江男停放的轎車也未上鎖，莊男打開車門，偷走江彥麟的錢包，內有現金4500元。莊男逃逸時被江男發現，將莊攔下並報警。

莊男另在衛福部基隆基隆醫院前，打開陳男未上鎖的自用小客貨車車門，偷走陳男放在副駕駛座的手機和裝著8800元的錢包。警方接獲報案，逮捕莊男，並在他身上查獲陳男手機和現金8800元。

檢察官在起訴書指出，莊男先前已因犯竊盜案件，經法院判決判23罪，各處刑3月，應執行刑1年10月，並於2021年6月16日執行完畢。莊男再犯竊案構成累犯，請求裁量是否加重其刑。

法官指出，莊男在警詢、檢方偵查及法院審理時，承認犯下上述6起竊案，另依被害人證述等事證，認定犯行。莊男受有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯竊案為累犯，依刑法規定加重最低本刑。