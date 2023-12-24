機車鑰匙反鎖車廂不知所措 警員即時救援協助解困

25歲陳姓女子昨晚10點多，在台南市民權路與永福路口停妥機車，將筆記型電腦放入機車置物箱時，不慎將機車鑰匙也一併丟進於置物箱內忘記取出。因時值周末假日深夜時分，一時間找不到鎖匠開鎖，巡邏警員發現上前關心，2人合力扳開坐墊，成功讓女子伸手取出鑰匙，順利騎車返家。

台南市警二分局民權派出所警員洪宏銘、林孟樟，昨晚10點多執行巡邏之際，在台南市中西區民權路與永福路口見有女子心急如焚、面有難色站於機車旁不知所措。警員見狀立即上前詢問，原來是她的機車鑰匙不慎被鎖在機車置物車廂內。

據了解，25歲陳姓女子於民權路與永福路口停妥機車前往購物，突然發現錢包還在機車置車廂裡，一時間找不到鑰匙慌張失措，陳女這才想起，可能將筆記型電腦放入車廂時不慎將機車鑰匙也一併丟進於置物箱內忘記取出。