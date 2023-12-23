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桃園彩券行丟金近2萬 原來是熟客以調虎離山之計行竊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市警桃園分局埔子派出所接獲某彩券行報案，表示店內近來有現金遭竊，調閱店內監視器赫外發現，竊賊竟是常來買彩券的熟客，員警循線展開追查，鎖定住在附近的巫姓男子，根據他的犯案模式，研判應會裝作若無其事重返店內下注，於是進行警民連線，請店家一見巫男立刻通報，巫男昨午現身，警方趕到場攔查，果真在他口袋中起出遭竊的萬餘元現金，警詢後移送法辦。

桃園分局說明，這家彩券行自12月迄今，統計有3次遭竊，由於前2次損失金額多在2至3千元，當時店員誤以為自己算錯帳而自行貼錢填補，不過前天清算發現，竟然短少了1萬4千多元，趕緊回想究竟是哪次交易出了問題並報警。

埔子所員警到場協助釐清，店員突然想起有名男熟客曾說店內飲水機沒水，要她去補水，等她前往飲水機時，其實還有水，當時因為巫男是店內常客也就不疑有他，仔細想想，應該是故意支開她藉機下手，員警調閱監視器發現，遭竊的隔天，巫男都會若無其事地回到店內買彩券，猜測是想藉機了解犯行是否曝光。

警方研判，巫男應該也會回店內藉著下注機會打探消息，於是與店員保持密切聯繫，昨天下午1點，巫男果然又到店內買彩券， 員警立即到場盤查，巫男見到員警也愣在現場，員警出示相關事證，由巫男衣服口袋起出1萬多元贓款，全案依法移請偵辦。

桃園區巫姓男子三番兩次趁著支開店員的機會進入櫃台行竊，由於這次偷了1萬4千元，引起店員注意並報警，警方發現他每次犯案後隔天會回到店內下注，昨午被逮個正著。記者陳恩惠／翻攝
桃園區巫姓男子三番兩次趁著支開店員的機會進入櫃台行竊，由於這次偷了1萬4千元，引起店員注意並報警，警方發現他每次犯案後隔天會回到店內下注，昨午被逮個正著。記者陳恩惠／翻攝
桃園區巫姓男子三番兩次趁著支開店員的機會進入櫃台行竊，由於這次偷了1萬4千元，引起店員注意並報警。記者陳恩惠／翻攝
桃園區巫姓男子三番兩次趁著支開店員的機會進入櫃台行竊，由於這次偷了1萬4千元，引起店員注意並報警。記者陳恩惠／翻攝

彩券行 監視器 桃園

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