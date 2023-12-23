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男借車開自撞路墩棄車逃兩天 警逮一查…身揹兩條通緝
黃姓男子向友人借車，這個月21日上午載著女友郭女前往新北市樹林區找朋友。不慎在新北新莊17越堤道自撞路墩，黃男與郭女棄車逃逸。黃男躲藏兩天，今天下午在新北市樹林區三俊路被警方逮捕，一查赫見他身揹兩件通緝，依法解送歸案，另依肇逃行為開單舉發。
據了解，黃姓男子（28歲）因涉及侵占、竊盜兩案未出庭應訊，分別於上個月10、17兩日，遭士林地檢署、台北地院發布通緝。這個月20日中午12時左右，他先向友人王男借了一輛汽車代步（經查車主為葉男）。翌日（21日）上午7時許，他載著郭姓女友（23歲）準備前往新北市樹林區柑園街找朋友。
沒想到，車行經新北市新莊區17號越堤道口，不慎自撞路墩，導致汽車車頭變形毀損卡在路墩上。黃男肇事後棄車與郭女分頭逃逸。警方獲報趕抵，兩人早已不見人影。
警方追查，車主葉男中風無法開車，他把車借給王姓友人也沒在事發時開車，這才知道原是黃男所駕駛。警方追捕兩日，於今天下午3時許，循線在新北市樹林區三俊路黃男租處逮人，帶回查辦赫見他是兩條通緝犯，警詢後依法解送歸案。
另外，黃男肇逃部分，警依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，開處1000元以上3000元以下罰鍰；並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。
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