路況不熟釀禍？淡水女開車突左轉 擦撞輕軌車廂

孫姓女子今天下午開車疑因路況不熟，突然在新北市淡水區濱海路二段左轉，不慎擦撞上行駛過的輕軌列車，所幸事故未造成軌道受損，列車可正常運行。肇事駕駛沒有酒駕，現場無人受傷，捷運警依大眾捷運法開單舉發。

據了解，孫姓女子（54歲）今天下午3時46分左右開車，沿著新北市淡水區濱海路二段行駛，途中疑因不熟路況，行經行經202巷口突然左轉，當場擦撞行駛中的輕軌列車。

所幸事故現場沒有人受傷，軌道沒有受損，列車可正常運行，事故延誤12個班次、42分鐘，直到下午4時20分才排除路況。孫女沒有酒駕，違規部分捷運警察隊依大眾捷運法第50條1項3款之規定，非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第44條第2項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，開處1500元以上7500以下罰鍰。