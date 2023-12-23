影／詐欺慣犯中和銀樓騙走金項鍊 警追一周逮到人
詐欺慣犯薛姓男子本月中在新北市中和區一間銀樓，藉口去領錢卻騎車一去不回，涉嫌騙走價值26萬元金項鍊一條，新北警方追緝一周，今天循線逮到人，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市中和警方今年12月15日下午5時許接獲中和區廣福路一間銀樓報指稱，常客薛姓男子（20歲）到銀樓挑選試戴一條三兩重黃金項鍊，價值26萬餘元，卻藉口現金帶不夠，以要去領錢為由，與銀樓老闆言明40分鐘後返回便戴著金項鍊離機車離去，卻一去不回，老闆驚覺有異急忙報警處理。
警方追查發現薛男因涉及詐欺案件，在今年8月22日為新北地院判刑兩年，因未到案發監執行已遭通緝，警方調閱案發地點沿線監視器，發現薛男手後，跑到中和另一間銀樓變賣金項鍊，先搭車逃至高雄，輾轉又跑到宜蘭縣羅東鎮，於本月20日下午1時計許，在羅東鎮一間銀樓假藉購買為由，搶奪黃金項鍊2條，共重四兩八錢，價值約37萬餘元，隨後帶至宜礁溪一間銀樓變賣換得現金36餘萬元。
中和警方循線追緝一周，今天凌晨12時許，在中和區華中橋旁景平路一間超商前，發現薛男身影，當場逮捕到案，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後先將薛男直接發監執行。薛男另涉宜蘭銀樓搶奪案部分，由宜蘭縣刑大另案移送宜蘭地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言