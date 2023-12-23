影／詐欺慣犯中和銀樓騙走金項鍊 警追一周逮到人

詐欺慣犯薛姓男子本月中在新北市中和區一間銀樓，藉口去領錢卻騎車一去不回，涉嫌騙走價值26萬元金項鍊一條，新北警方追緝一周，今天循線逮到人，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警方今年12月15日下午5時許接獲中和區廣福路一間銀樓報指稱，常客薛姓男子（20歲）到銀樓挑選試戴一條三兩重黃金項鍊，價值26萬餘元，卻藉口現金帶不夠，以要去領錢為由，與銀樓老闆言明40分鐘後返回便戴著金項鍊離機車離去，卻一去不回，老闆驚覺有異急忙報警處理。

警方追查發現薛男因涉及詐欺案件，在今年8月22日為新北地院判刑兩年，因未到案發監執行已遭通緝，警方調閱案發地點沿線監視器，發現薛男手後，跑到中和另一間銀樓變賣金項鍊，先搭車逃至高雄，輾轉又跑到宜蘭縣羅東鎮，於本月20日下午1時計許，在羅東鎮一間銀樓假藉購買為由，搶奪黃金項鍊2條，共重四兩八錢，價值約37萬餘元，隨後帶至宜礁溪一間銀樓變賣換得現金36餘萬元。