快訊

工鬥批3總統候選人當中「他最傲慢」 突拋擲煙霧彈場面一度緊張

高雄掃街獲資深綠營相挺…被問再度拔樁成功？侯友宜這樣說

PLG／雙北大戰火爆對決 林書豪9顆三分彈狂飆44分逆轉富邦勇士

影／詐欺慣犯中和銀樓騙走金項鍊 警追一周逮到人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

詐欺慣犯薛姓男子本月中在新北市中和區一間銀樓，藉口去領錢卻騎車一去不回，涉嫌騙走價值26萬元金項鍊一條，新北警方追緝一周，今天循線逮到人，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警方今年12月15日下午5時許接獲中和區廣福路一間銀樓報指稱，常客薛姓男子（20歲）到銀樓挑選試戴一條三兩重黃金項鍊，價值26萬餘元，卻藉口現金帶不夠，以要去領錢為由，與銀樓老闆言明40分鐘後返回便戴著金項鍊離機車離去，卻一去不回，老闆驚覺有異急忙報警處理。

警方追查發現薛男因涉及詐欺案件，在今年8月22日為新北地院判刑兩年，因未到案發監執行已遭通緝，警方調閱案發地點沿線監視器，發現薛男手後，跑到中和另一間銀樓變賣金項鍊，先搭車逃至高雄，輾轉又跑到宜蘭縣羅東鎮，於本月20日下午1時計許，在羅東鎮一間銀樓假藉購買為由，搶奪黃金項鍊2條，共重四兩八錢，價值約37萬餘元，隨後帶至宜礁溪一間銀樓變賣換得現金36餘萬元。

中和警方循線追緝一周，今天凌晨12時許，在中和區華中橋旁景平路一間超商前，發現薛男身影，當場逮捕到案，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後先將薛男直接發監執行。薛男另涉宜蘭銀樓搶奪案部分，由宜蘭縣刑大另案移送宜蘭地檢署偵辦。

詐欺慣犯薛姓男子本月中在新北市中和區一間銀樓，藉口去領錢，騙走價值26萬元金項鍊一條，新北警方追緝一周，今天凌晨終於逮到人。記者王長鼎／翻攝
詐欺慣犯薛姓男子本月中在新北市中和區一間銀樓，藉口去領錢，騙走價值26萬元金項鍊一條，新北警方追緝一周，今天凌晨終於逮到人。記者王長鼎／翻攝
詐欺慣犯薛姓男子本月中在新北市中和區一間銀樓，藉口去領錢卻騎車一去不回，涉嫌騙走價值26萬元金項鍊一條，新北警方追緝一周，今天凌晨終於逮到人。記者王長鼎／翻攝
詐欺慣犯薛姓男子本月中在新北市中和區一間銀樓，藉口去領錢卻騎車一去不回，涉嫌騙走價值26萬元金項鍊一條，新北警方追緝一周，今天凌晨終於逮到人。記者王長鼎／翻攝

銀樓 宜蘭

延伸閱讀

購買200元麥當勞優惠券被騙走8千元 警籲小心年終詐騙

詐團「行動水房」騙走民眾1億元 警逮人扣贓款341萬

天花板漏水、照明不足 中和和平街黃昏市場改造重新開幕

宜蘭羅東鎮發生銀樓槍案 黑衣口罩男搶走2條金項鍊落跑

相關新聞

影／詐欺慣犯中和銀樓騙走金項鍊 警追一周逮到人

詐欺慣犯薛姓男子本月中在新北市中和區一間銀樓，藉口去領錢卻騎車一去不回，涉嫌騙走價值26萬元金項鍊一條，新北警方追緝一周...

新北極凍三天19人OHCA送醫10人救回 最小才出生一天

中央氣象局持續發布低溫特報，新北市受冷氣團影響，發生多起內科OHCA（患者到院前心跳停止）送醫，統計從21日凌晨零時至2...

雲林庇護工場活動結束出車禍 失控翻覆6人送醫

雲林縣一家庇護工場今天下午結束活動準備返回時，接送車輛疑似機械故障，失控翻覆在田中，車上連同駕駛共有6人受傷送醫，意識清...

三重民宅一樓冒濃煙 新北消防馳援…火滅了電視櫃燒毀

新北市三重區中正北路一棟舊公寓一樓，今天下午突然冒出大量黑煙。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢。消防員殘火處理...

影／險死！五股跨雙黃線逆向遭兩大車夾 機車騎士吞1800罰單

林姓男子今天上午騎機車載同一女，途中騎經新北市五股區成泰路一段跨越雙黃線，遭對向貨車及同向曳引車夾困，林男與乘客輕微擦挫...

寒夜北竿男童頭部受傷情況危急 海巡助後送

這兩天馬祖地區受寒流影響，最低溫度下探攝氏6度，甚至體感溫度僅零下2度，海巡署第十一巡防區指揮部昨天深夜23時許接獲北竿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。