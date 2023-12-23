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雲林庇護工場活動結束出車禍 失控翻覆6人送醫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣一家庇護工場今天下午結束活動準備返回時，接送車輛疑似機械故障，失控翻覆在田中，車上連同駕駛共有6人受傷送醫，意識清醒，該輛車為5人座，卻有6人搭乘，恐違規超載，警方將依法開罰。

雲林縣消防局今天下午一時40分獲報，一輛五人座自小客車翻落於斗六市雲林路三段的稻田中，車上6人受傷，駕駛及4名乘客自行脫困，另有一名乘客一度受困。消防局立刻出動2輛器材車、4輛救護車前往現場，緊急救出乘客。

消防局表示，車上連同駕駛共有6人，都是輕傷，分別送往斗六成大、台大斗六、虎尾若瑟醫院救治，經送醫後無生命危險。

據了解，該輛車上乘客為雲林縣內一家庇護工場學員，剛結束活動準備返回，警方初步判斷車輛疑機械故障自撞翻覆，確切肇事原因仍待釐清，駕駛酒測值為0，至於違規超載將依法開罰。

雲林縣一家庇護工場今天下午結束活動準備返回時，接送車輛疑似機械故障，失控翻覆在田中，車上連同駕駛共有6人受傷送醫。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣一家庇護工場今天下午結束活動準備返回時，接送車輛疑似機械故障，失控翻覆在田中，車上連同駕駛共有6人受傷送醫。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣一家庇護工場今天下午結束活動準備返回時，接送車輛疑似機械故障，失控翻覆在田中，車上連同駕駛共有6人受傷送醫。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣一家庇護工場今天下午結束活動準備返回時，接送車輛疑似機械故障，失控翻覆在田中，車上連同駕駛共有6人受傷送醫。記者陳雅玲／翻攝

雲林 斗六 庇護工場

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