三重民宅一樓冒濃煙 新北消防馳援…火滅了電視櫃燒毀
新北市三重區中正北路一棟舊公寓一樓，今天下午突然冒出大量黑煙。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢。消防員殘火處理，屋內電視櫃周邊碳化嚴重，初估燃燒面積約2平方公尺，現場無人受傷，起火原因待查。
據了解，新北市三重區中正北路145巷1弄一棟5層樓舊公寓1樓，今天下午2時33分左右冒出大量黑色濃煙。其他住戶聞到燒焦味，自行衝下樓到室外逃生。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛16車、消防員27人趕抵布水線灌救，火勢於10分鐘撲滅。
消防員殘火處理，發現起火戶客廳電視櫃周邊碳化嚴重，初估燃燒面積約2平方公尺，租客已回南部遂屋內無人、沒人受傷，至於起火原因，有待火調人員調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德提醒，高功率家電用品必須時常檢查，電器本身及電線堪用狀況。同時，養成「定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全」如發現電線外表龜裂、電器用品不正常發熱及插座灰塵太多，形成積污導電狀況，應避免使用。
另外，使用延長線不可以過載，高功率家電避免同插一條電線，也勿將電線捆綁使用。否則容易造成蓄熱引發火災，民眾務必切記用電常識，確保其生命財產安全。
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