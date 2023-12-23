影／險死！五股跨雙黃線逆向遭兩大車夾 機車騎士吞1800罰單

林姓男子今天上午騎機車載同一女，途中騎經新北市五股區成泰路一段跨越雙黃線，遭對向貨車及同向曳引車夾困，林男與乘客輕微擦挫傷，送醫後無大礙。肇事三方沒有酒駕，事故原因待查；另林男騎車違規警依法開單舉發，最高罰處1800元罰鍰。

據了解，林姓男子（29歲）今天上午11時許騎機車載同1女，兩人沿著新北市五股區成泰路一段往八里方向騎行，途中騎經成泰路一段233號前，跨越雙黃線逆向騎行，不慎與對向吳男（49歲）所駕駛貨車發生擦撞。

林男人車滑摔跌撞到同向林男（60歲）所駕駛的曳引車，當場被兩車夾困，新北市消防局獲報人車趕抵，檢視林男腿擦傷、牙齒裂；女乘客腿擦傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有大礙。