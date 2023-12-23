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高雄駕駛變換車道未打方向燈 警攔查發現2車牌藏貓膩

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

謝姓男子昨天下午駕轎車行經高雄市三民區一處路口，因變換車道未打方向燈，後方巡邏警網撞見攔查，發現轎車前後車牌是他人已報案的協尋車牌，且材質是鋁製不符規定，謝坦承7月因酒駕車牌遭吊扣，網購客製化假車牌懸掛上路。

三民二警分局鼎金派出所警員林昱翔，昨天下午1時許執行巡邏勤務，巡經三民區鼎中路與鼎金後路口，發現前方一輛現代轎車駕駛變換車道未打方向燈，於是趨前攔停盤查身分。

警方查詢駕駛謝姓男子的身分及車號，發現車牌的主人住楠梓區，且設定為協尋車牌，警方仔細檢視見車牌材質並非正規，且是鋁製和正常車牌不一樣。

警方當場詢問謝「為何懸掛他人車牌」，謝神色慌張、言詞閃爍，在警方追問下，自知難逃法網，表示今年7月間在市區酒後駕車被查獲，因原車牌遭監理站吊扣，於是上網發現有人可客製化訂購年份相近且同廠牌、同車款的車牌。

謝不肯說出網購假車牌價錢，警方上網查閱發現約3、4000元即可客製化訂購車牌，警方後查知真車牌的主人住楠梓區，因收到不明罰單向監理站查詢，認為車號遭人盜用衰接罰單，因此報案協尋車牌。

當場查扣假車牌證據，並逮捕謝男，警詢後，依偽造特種文書罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄謝姓男子昨駕車在三民區一處路口因變換車道未打方向燈，被警網攔查，警方發現轎車前後車牌都是假的。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子昨駕車在三民區一處路口因變換車道未打方向燈，被警網攔查，警方發現轎車前後車牌都是假的。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子昨駕車在三民區一處路口因變換車道未打方向燈，被警網攔查，警方發現轎車前後車牌都是假的。記者石秀華／翻攝
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高雄謝姓男子昨駕車在三民區一處路口因變換車道未打方向燈，被警網攔查，警方發現轎車前後車牌都是假的。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子昨駕車在三民區一處路口因變換車道未打方向燈，被警網攔查，警方發現轎車前後車牌都是假的。記者石秀華／翻攝

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