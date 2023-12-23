影／失聯移工遇盤查衝撞逃 新北警環抱壓制上銬逮人

越南籍失聯移工阮姓男子日前在新北市遇警方盤查，涉嫌跳車衝撞逃跑，仍遭土城員警從後方環抱壓制上銬逮人，警方違反依入出國及移民法移送移民署新北專勤隊收容。

土城警分局金城派出所副所長張精育及警員王博逸日前在轄內土城區巡邏時，發現一輛汽車違停在土城區延和路上，上前盤查，豈料在汽車後座一名乘客見員警上前盤查神情緊張，竟趁員警查證資料時，強行將員警撞開，拔腿欲逃離現場，員警立即尾隨追上從後方環抱控制其行動，並將其壓制逮捕。