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寒冷天他薄衣短褲無措站街頭 店家毛毯供暖、警護送返家

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

許姓男子罹患失智症，12月21日下午寒流襲台，他穿著一件薄長衣、短褲，站在新北市蘆洲街道發抖無措。一旁店家看見請他入內休息，拿出毛毯讓其保暖。蘆洲警方獲報派員趕抵，許男身上有證件，警依循住址護送他平安回家。

據了解，許姓男子（64歲）有失智症狀況，他與妻同住在新北市蘆洲區九芎街上。12月21日下午，他趁著老婆午睡之際，穿著一件薄上衣、短褲從住處走出。約莫下午4時許，他呆站離家不到150公尺的一家寵物美容店外，頂著嚴寒冷風發抖無措。

老闆娘好心請許男進入店內，拿出毛毯裹其保暖，問許男有無需要幫忙？家在那裡？有無聯繫家人方式？但許男言詞露異、無法清楚應答，老闆娘只好打電話通知蘆洲警方幫忙。

蘆洲警分局延平所警員林琬玲、莊糧銘獲報趕抵，詢問許男仍答非所問，經在其身上發現一張身分證件，員警立即脫掉身上警用透氣雨衣，讓許男披上禦寒，旋即開著警用汽車載他返家。

當天警護送許男平安到家，許妻見許男回來，原本焦慮愁態的表情立馬轉為笑容，當場頻向警方致謝，許妻說，家中只有他們夫妻倆同住，他老公有失智狀況，下午趁她在家休息之際跑了出去，所幸有好心人協助報警，才能讓他平安回家。

蘆洲分局延平所所長黃文欽表示，警方護送他平安回家後，以協助替他向區公所申請愛心手鍊。呼籲，近日強烈大陸冷氣團南下，北部地區出現10度以下低溫，高山地區甚至出現下雪情形，新北市災害應變中心已啟動防寒應變機制，市警局配合進行防寒宣導並透過勤查勤務主動關懷弱勢族群，結合義警、民防等志工團體發覺所需並提供協助。

另外，警方為民服務精神永不停歇，若有需急難救助情形可撥打110或119請求協助，另近期氣溫逐漸降低，若有心血管疾病等病史人員應注意保暖減少外出。

有失智症狀況許男，12月21日下午在新北市蘆洲街道迷途，警協助護送他平安回家。記者曾伯愷／翻攝
有失智症狀況許男，12月21日下午在新北市蘆洲街道迷途，警協助護送他平安回家。記者曾伯愷／翻攝
有失智症狀況許男，12月21日下午在新北市蘆洲街道迷途，警協助護送他平安回家。記者曾伯愷／翻攝
有失智症狀況許男，12月21日下午在新北市蘆洲街道迷途，警協助護送他平安回家。記者曾伯愷／翻攝
有失智症狀況許男，21日下午在新北市蘆洲街道迷途，警協助護送他平安回家。記者曾伯愷／翻攝
有失智症狀況許男，21日下午在新北市蘆洲街道迷途，警協助護送他平安回家。記者曾伯愷／翻攝
有失智症狀況許男，12月21日下午在新北市蘆洲街道迷途，警協助護送他平安回家。記者曾伯愷／翻攝
有失智症狀況許男，12月21日下午在新北市蘆洲街道迷途，警協助護送他平安回家。記者曾伯愷／翻攝

失智症 老闆娘

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