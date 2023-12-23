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離職員工不滿前東家 憤而搬走房仲店長的9盆花遭起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園蘆竹林姓男子不滿前東家，去年12月初清晨將廖姓店長養在店旁小花園內的桂花、櫻花等9盆花搬走，遭桃園地檢署依竊盜罪起訴。圖／翻攝自Google map
桃園蘆竹林姓男子不滿前東家，去年12月初清晨將廖姓店長養在店旁小花園內的桂花、櫻花等9盆花搬走，遭桃園地檢署依竊盜罪起訴。圖／翻攝自Google map

62歲林姓男子原本是21世紀不動產公司南崁忠孝加盟店員工，因薪資問題發生爭議，離職後，越想越不甘心，去年12月初某日趁清晨無人之際潛回東家，將養在小花園內的9盆花搬走。桃園地檢署偵結，將林男依竊盜罪嫌起訴，並請求法院扣押未返還的盆栽

起訴指出，家住桃園市蘆竹區的林姓男子與前東家因為薪資給付問題發生爭議，離職後越想越不甘心，去年12月5日清晨5點26分駕車返回位於蘆竹區南福街的前東家，自行解開店旁邊小花園的鐵門暗鎖後，進入將廖姓店長養護的茶花、櫻花、桂花、薔薇、仙丹花等9盆盆栽一一搬上車後離去。

廖姓店長當日上班後巡視小花園，驚見愛花幾乎被搬空，調閱店旁的監視器，發現竟是離職的林姓男子，只見林男偷偷摸摸地打開小花園暗鎖後，來來回回花了15分鐘將9盆愛花搬上車於是報警。

據悉，警方循線通知林男後，林將花搬至警局歸還，不過卻遭廖姓店長及朱姓房仲作證指出，林男歸還的9盆花根本就不是小花園內原本被偷的花，店長甚至還一一出示遭竊盆花的照片當場比對。

林男於警方詢問及檢方偵查中均坦承確有駕車返回前東家徒手搬走9盆花，但他辯稱，只是將這些盆栽帶回住處幫忙養護，並無不法意圖，同時堅稱他在警局歸還的盆栽確實就是廖姓店長原先養護的盆栽。

盆栽 店長 離職

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