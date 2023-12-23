快訊

萬里老宅內部曝光！「台灣槍王」曝賴清德曾接待他們走一趟小山城

「賴皮寮」違建爭議殺傷力強！賴清德負聲量創高峰

耶誕搶便宜手機！蘋果iPhone這款折6910元、三星旗艦機直接砍萬元超划算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太冷！高雄氣溫下降 1天新增5件OHCA送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄氣溫下降，民眾仍熱情參加市府舉辦的高雄聖誕跨年嘉年華活動。圖／高雄市政府提供
高雄氣溫下降，民眾仍熱情參加市府舉辦的高雄聖誕跨年嘉年華活動。圖／高雄市政府提供

寒流襲台，今天玉山飄雪，高雄雖未列中央氣象署的寒流特報警示燈號區域，不過昨晚至今天清晨氣溫下降，昨晚在茂林區扇平測得氣溫降至攝氏11度。高雄市消防局在昨天上午至今天上午10時，就增加5件非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）病患。

這波寒流襲台，高雄市消防局自12月20日晚間20時至昨天上午8時，緊急救護11名非創傷OHCA送醫病患，昨天氣溫下降，至今天上午10時，消防局再送5名非創傷OHCA病患就醫，2天多以來，共已送16名OHCA病患。

高雄市消防局表示，16名病患中，含男性11人、女性5人，年齡為40至85歲，求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證，不過，提醒民眾，早晚注意保暖，並應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

寒流 高雄市

延伸閱讀

柯文哲今連趕新竹、高雄造勢 搶攻韓粉、郭粉選票

新莊7旬翁內科OHCA 消防員把握「生存之鏈」搶救時機救回

冬至冷颼颼…彰化今3長者急病救護送醫 到院無呼吸心跳

高雄YouBike 2.0 突破4000萬人次騎乘

相關新聞

離職員工不滿前東家 憤而搬走房仲店長的9盆花遭起訴

62歲林姓男子原本是21世紀不動產公司南崁忠孝加盟店員工，因薪資問題發生爭議，離職後，越想越不甘心，去年12月初某日趁清...

太冷！高雄氣溫下降 1天新增5件OHCA送醫

寒流襲台，今天玉山飄雪，高雄雖未列中央氣象署的寒流特報警示燈號區域，不過昨晚至今天清晨氣溫下降，昨晚在茂林區扇平測得氣溫...

影／栽了！麻將館籌碼兌賭資現金交易 雄警多日埋伏逮5人

高雄市鼓山區裕誠路某麻將館昨遭警方查獲公然麻將對賭，業者提供麻將桌椅，電動麻將桌及籌碼，供4名賭客麻將賭博，並收取賭客開...

影／蘆洲吊車撞倒電線桿 波及一旁機車起火

喻姓男子今天早上開著一輛大型吊車，於新北市五股區民義路二段，不慎撞倒路旁一支電線桿，瞬濺火花引燃臨停一輛機車。新北市消防...

正想換車...男駕麥拉倫千萬超跑巿民大道失控 自撞護欄車頭開花

今天凌晨2時許，40歲陳姓男子駕駛超過千萬元的麥拉倫超跑，行經台北市市民大道時，因輪胎打滑車輛失控撞上護欄，車頭嚴重損毀...

78歲翁開麵包車三芝擺攤賣鞋 半路冒煙下車察看…火瞬起車燒光

梁姓老翁今天清晨開著一輛麵包車，準備去擺攤賣鞋子。沒想到，車開出去沒多久就在新北市三芝區北勢子冒白煙。梁姓老翁停車下來查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。