太冷！高雄氣溫下降 1天新增5件OHCA送醫

高雄氣溫下降，民眾仍熱情參加市府舉辦的高雄聖誕跨年嘉年華活動。圖／高雄市政府提供

寒流襲台，今天玉山飄雪，高雄雖未列中央氣象署的寒流特報警示燈號區域，不過昨晚至今天清晨氣溫下降，昨晚在茂林區扇平測得氣溫降至攝氏11度。高雄市消防局在昨天上午至今天上午10時，就增加5件非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）病患。

這波寒流襲台，高雄市消防局自12月20日晚間20時至昨天上午8時，緊急救護11名非創傷OHCA送醫病患，昨天氣溫下降，至今天上午10時，消防局再送5名非創傷OHCA病患就醫，2天多以來，共已送16名OHCA病患。

高雄市消防局表示，16名病患中，含男性11人、女性5人，年齡為40至85歲，求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證，不過，提醒民眾，早晚注意保暖，並應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。