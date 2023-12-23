影／栽了！麻將館籌碼兌賭資現金交易 雄警多日埋伏逮5人

高雄市鼓山區裕誠路某麻將館昨遭警方查獲公然麻將對賭，業者提供麻將桌椅，電動麻將桌及籌碼，供4名賭客麻將賭博，並收取賭客開台費280元，鼓山分局一舉逮獲麻將館負責人23歲林姓女子及賭客4人送辦。

「員警已埋伏調查多日。」鼓山分局指出，昨天賭客4人公然麻將對賭，表面上以麻將館提拱籌碼計算輸贏，但打完麻將是以彼此用所剩的籌碼多寡，作為「兌換現金」的依據。

警方說明，賭客4人於櫃檯計算賭資時，當場被警方查獲，而業者林女也坦承提供場地、賭具，經營賭場供賭客賭博牟利。