影／栽了！麻將館籌碼兌賭資現金交易 雄警多日埋伏逮5人
高雄市鼓山區裕誠路某麻將館昨遭警方查獲公然麻將對賭，業者提供麻將桌椅，電動麻將桌及籌碼，供4名賭客麻將賭博，並收取賭客開台費280元，鼓山分局一舉逮獲麻將館負責人23歲林姓女子及賭客4人送辦。
「員警已埋伏調查多日。」鼓山分局指出，昨天賭客4人公然麻將對賭，表面上以麻將館提拱籌碼計算輸贏，但打完麻將是以彼此用所剩的籌碼多寡，作為「兌換現金」的依據。
警方說明，賭客4人於櫃檯計算賭資時，當場被警方查獲，而業者林女也坦承提供場地、賭具，經營賭場供賭客賭博牟利。
昨天警方除將業者林女及4名賭客送辦外，另查扣賭資現金960元、麻將桌開台費新台幣280元、麻將牌2副、牌尺4支、搬風1個、撲克牌1副（籌碼）等證物，全案警訊後依賭博罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言