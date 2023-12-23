78歲翁開麵包車三芝擺攤賣鞋 半路冒煙他察看…火瞬起車燒光
梁姓老翁今天清晨開著一輛麵包車，準備去擺攤賣鞋子。沒想到，車開出去沒多久就在新北市三芝區北勢子冒白煙。梁姓老翁停車下來查看，車身瞬竄火舌燒毀，所幸現場沒人受傷，起火原因待查。
據了解，梁姓老翁（78歲）今天清晨6時18分左右，從新北市三芝區住處開著一輛麵包車外出，準備到市區擺攤賣鞋。途中行經三芝區北勢子21號對面，車子冒出些許白煙，梁姓老翁趕緊停車下來察看。
沒想到，梁姓老翁前腳才一下車，火舌便瞬間竄出，老翁趕緊搶搬車上鞋子，沒多久整輛車便陷入火海一片。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線將獲撲滅，所幸現場無人受傷，起火原因有待調查釐清。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，平時應做好車輛保養，可預防車輛臨時出狀況。駕駛人車行途中，若察覺任何異狀（如有異味、異聲或有煙冒出時），應將車輛移至路肩待援趕快下車。若火舌燒起，能確保自身安全可控情況下，再使用自備滅火器嘗試滅火。
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