影／台中西區民宅凌晨起火 3住戶一度受困嗆傷送醫
台中市西區大全街今凌晨2點多驚傳火警，1棟3樓民宅疑似1樓電線走火，一度造成2、3樓有3人受困，消防到場灑水灌救救出3人，所幸均意識清楚但有嗆傷，緊急送醫治療中，初估現場燃燒面積16平方公尺，詳細起火原因有待釐清。
台中市消防局今凌晨2點57分獲報，西區大全街33巷內1棟3樓民宅包括4、5樓鐵皮加蓋，1樓竄出火舌，隨即派遣特搜大隊、第七大隊、信義分隊等6個單位，出動各式消防車13輛、救護車3輛、消防人員45名。
消防到場布署水線灌救，火勢在3點17分控制、18分撲滅，並從樓上救出受困的2名女子、1名男子，所幸經搶救後均意識清醒，預防性送醫觀察中，消防初步估計現場燃燒面積16平方公尺，財損待查，起火原因由火調人員調查中。
台中第1分局也趕赴現場了解，經訪查疑似現場1樓電線走火釀災，當時包括林姓住戶等3人分別居住在2、3樓，均由消防人員搭設消防梯救出，但因都有吸入性嗆傷緊急送醫。
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