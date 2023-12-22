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飯後偕友在中壢公園散步消食 男突倒下昏迷不治
57歲王姓男子今天晚間與友人在外用餐，飯後散步消食，行經桃園市中壢區中央東路錢櫃前的地下停車場的公園，上一秒還高興地聊著天時，下一秒突然倒地不起，同行友人嚇得拼命喊著王男的名字，並打119求救，桃市消防局第二救災救護大隊據報趕抵，發現他已無呼吸心跳，就近送往1000公尺外的天晟醫院救治，仍回天乏術，至於王男死因仍待釐清。
119勤指中心今天晚間6點49分據報，位於中壢區中央東路錢櫃KTV前方中央停車場的地面公園，有名男子不明原因倒地不起，第二大隊中壢分隊立刻派出救護人車趕往，檢傷發現男子心肺功能停止，已失去生命徵象，送醫後仍不治。
同行友人表示，王男近來一直喊著身體不舒服，甚至今天上午才因為胃炎痛得去掛急診，想著晚上胃發炎的狀況已經緩和，才會一起在飯後到公園散步，沒想到剛走完一圈就突然倒下了。
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