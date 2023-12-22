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新莊7旬翁內科OHCA 消防員把握「生存之鏈」搶救時機救回

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓老翁上個月5日在新北市新莊區中港路內科OHCA，新北消防員把握「生命之鍊」搶救時機成功救回。為鼓勵更多民眾學習CPR，強化民眾急救觀念。新北市消防局第二大隊，今天下午利用泰山區里長暨里幹事聯繫會報時間，向在場里長說明CPR心肺復甦術操作方式及「生存之鏈」搶救時機，以強化里民急救觀念。

據了解，林姓老翁（72歲）上個月5日在新北市新莊區中港路內科OHCA（患者到院前心肺功能停止），所幸旁人及時發現施作CPR，通布通報119派員前來。經救護人員趕抵接手按壓CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外除顫器）電擊，旋即送醫急救後成功出院。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，有鑑於連日來全台受寒流影響，全台低溫跌破10度，不少民眾身體受恙內科OHCA送醫。今天下午利用泰山區里長暨里幹事聯繫會報時間，教導在場里長操作CPR及AED，同時學習分辨患者需急救時機、按壓位置、速度，以及說明尋求旁人支援、撥打119、協助壓胸與電擊的重要性。

第二大隊指出，實施CPR是「生存之鏈」OHCA急救5步驟之一。在救護人員抵達之前及時施予CPR，是救回OHCA患者的關鍵。CPR非救護人員專利，當身邊有人失去呼吸心跳，等待救護人員到場前。應把握時間CPR，就有機會提升病人到醫院前的存活率。

新北市消防局第二大隊，今天下午向里長們說明CPR心肺復甦術操作方式及「生存之鏈」搶救時機。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二大隊，今天下午向里長們說明CPR心肺復甦術操作方式及「生存之鏈」搶救時機。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二大隊，今天下午向里長們說明CPR心肺復甦術操作方式及「生存之鏈」搶救時機。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二大隊，今天下午向里長們說明CPR心肺復甦術操作方式及「生存之鏈」搶救時機。記者曾伯愷／翻攝

CPR 患者

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