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影／台南麻豆農路2車對撞！1車衝入田 7旬男骨折送醫
台南市麻豆區今天近午發生一起車禍，72歲楊姓男子駕駛小貨車，行經麻豆寮廍里寮子廍某路段時，與47歲吳姓男子駕駛的貨車在路口撞個正著，吳男貨車直接衝入一旁田中，他幸運沒受傷自行脫困，但楊男車頭受損嚴重，人還卡在駕駛座上，消防人員到場時楊男一度意識模糊，立刻破壞車體將人救出，有左腳骨折、肢體多處擦傷，送往柳營奇美醫院救治，詳細肇事原因有待警方釐清。
南市消防局今天上午11時22分接獲報案，麻豆區寮廍里寮子廍9-19號附近發生車輛對撞事故，疑似有人受困，立刻派遣麻豆分隊3車7人前往現場馳援。
吳男駕駛的貨車撞擊後直接飛越溝渠、衝入路旁農田才停下，他驚魂甫定自行下車，幸運未有明顯外傷不送醫；楊男小貨車車頭潰縮、擋風玻璃破裂，腳部被夾住動彈不得，消防人員到場用破壞機具救人，過程楊男一直呻吟喊痛，救護人員邊救邊安撫，脫困後送醫。
警方初步調查，事故現場是鄉村間農路，雖是十字路口但道路狹窄、沒有號誌，過往車輛速度頗快，楊男當時由北往南、吳男由西向東行駛，疑似未注意路況迎頭撞上，兩人並無酒駕情事。
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