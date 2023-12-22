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冬至拜拜燒紙錢不慎引雜草火警 消防馳援速滅火

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

冬至」是金門人很重視的一個節日，今天幾乎家家戶戶都在忙拜拜，金城鎮富康一村今天傳出有民眾在拜拜燒紙錢時，不慎引發附近雜草火警，現場緊鄰民宅及鐵皮車棚，冒出大量濃煙，情況危急；消防局獲報後，立即出動5車13人及2名義消前往救災，火勢在10分鐘內迅速獲得控制，燃燒面積約150平方公尺，好在無人員傷亡。

金門縣消防局表示，今日上午10時56分許，金城鎮富康一村附近發生雜草火警，險波及一旁民宅及鐵皮車棚，消防局據報後立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率金城、金寧分隊趕往救災，消防車組抵達現場後，發現現場已大面積雜草燃燒，火勢在風勢助長下，迅速蔓延，布置4條水線在下風處截斷火勢，並於民宅及車棚側安排水線射水防護，防止波及附近建物。

火勢迅速於11時8分受到控制，11時11分撲滅，並於11時13分殘火處理完畢，火警燃燒雜草面積約150平方公尺，未有任何人命傷亡和財務損失。

第一大隊大隊長陳叁奇呼籲，金門的冬季環境乾燥易燃，再加上東北季風強盛，火勢往往蔓延迅速，一發不可收拾，此次火警所幸消防同仁全力搶救，才能有效侷限火勢影響範圍；提醒民眾使用火源時應謹記人離火熄，且切勿任意焚燒雜草及亂丟菸蒂，祭祀完畢務必做到人離火熄，以減少災害事故發生。

金城鎮富康一村今天傳出有一戶民眾在拜拜燒紙錢時不慎引發附近雜草火警，火勢在10分鐘內迅速獲得控制，燃燒面積約150平方公尺，好在無人員傷亡。圖／金門縣消防局提供
金城鎮富康一村今天傳出有一戶民眾在拜拜燒紙錢時不慎引發附近雜草火警，火勢在10分鐘內迅速獲得控制，燃燒面積約150平方公尺，好在無人員傷亡。圖／金門縣消防局提供
金城鎮富康一村今天傳出有一戶民眾在拜拜燒紙錢時不慎引發附近雜草火警，現場冒出大量濃煙且緊鄰民宅及鐵皮車棚，情況危急。圖／金門縣消防局提供
金城鎮富康一村今天傳出有一戶民眾在拜拜燒紙錢時不慎引發附近雜草火警，現場冒出大量濃煙且緊鄰民宅及鐵皮車棚，情況危急。圖／金門縣消防局提供

拜拜 冬至

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