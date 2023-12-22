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冬至拜拜燒紙錢不慎引雜草火警 消防馳援速滅火
「冬至」是金門人很重視的一個節日，今天幾乎家家戶戶都在忙拜拜，金城鎮富康一村今天傳出有民眾在拜拜燒紙錢時，不慎引發附近雜草火警，現場緊鄰民宅及鐵皮車棚，冒出大量濃煙，情況危急；消防局獲報後，立即出動5車13人及2名義消前往救災，火勢在10分鐘內迅速獲得控制，燃燒面積約150平方公尺，好在無人員傷亡。
金門縣消防局表示，今日上午10時56分許，金城鎮富康一村附近發生雜草火警，險波及一旁民宅及鐵皮車棚，消防局據報後立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率金城、金寧分隊趕往救災，消防車組抵達現場後，發現現場已大面積雜草燃燒，火勢在風勢助長下，迅速蔓延，布置4條水線在下風處截斷火勢，並於民宅及車棚側安排水線射水防護，防止波及附近建物。
火勢迅速於11時8分受到控制，11時11分撲滅，並於11時13分殘火處理完畢，火警燃燒雜草面積約150平方公尺，未有任何人命傷亡和財務損失。
第一大隊大隊長陳叁奇呼籲，金門的冬季環境乾燥易燃，再加上東北季風強盛，火勢往往蔓延迅速，一發不可收拾，此次火警所幸消防同仁全力搶救，才能有效侷限火勢影響範圍；提醒民眾使用火源時應謹記人離火熄，且切勿任意焚燒雜草及亂丟菸蒂，祭祀完畢務必做到人離火熄，以減少災害事故發生。
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