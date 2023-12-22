碰！分心撿手機 下一秒貨車失控衝撞分隔島

黃姓男子今天清晨駕著大貨車上工途中，行經桃園市大園區建國路往國際路三段方向直行時，疑因手機滑落支架而分心撿拾，沒想到車輛當場失控直直往分隔島上衝撞，除了車體有些微受損外，交通號誌桿也應聲斷裂傾倒，所幸後方尾隨的另部大貨車及時閃開，桃市警大園分局竹圍派出所據報，黃男酒測值為0，所幸無人傷亡，肇事責任仍待調查。

大園警分局竹圍派出所長林信呈說明，34歲黃姓男子今天清晨5點駕駛大貨車行經大園區沿著建國路往國際路三段方向直行，半途因手機掉落，當黃男分心撿拾時，卻因未注意車前狀況，不慎將車整個開上中央分隔島，造成交通號誌桿斷裂傾倒，所幸黃男未受傷。 黃姓大貨車司機今天清晨行經大園區建國路往國際路方向時，因分心撿拾掉落的手機，意外將車開上中央分隔島，造成交通號誌斷裂。記者陳恩惠／翻攝 黃姓大貨車司機今天清晨行經大園區建國路往國際路方向時，因分心撿拾掉落的手機，意外將車開上中央分隔島，造成交通號誌斷裂。記者陳恩惠／翻攝 黃姓大貨車司機今天清晨行經大園區建國路往國際路方向時，因分心撿拾掉落的手機，意外將車開上中央分隔島，造成交通號誌斷裂。記者陳恩惠／翻攝