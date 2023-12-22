台南2機車事故釀1死 轎車主路口違停得知恐吃官司嚇傻

台南43歲王姓男子騎機車，昨晚7時沿東區仁和路147巷由北往南行經路口，與自由路一段由西往東行的21歲孫姓男子騎乘機車發生碰撞，雙方人車倒地，波及停放路旁的轎車，孫男躺在轎車旁，送醫搶救後不治，兩騎士均無酒駕，警方釐清肇責之際，轎車也違規停車，車主也可能被依涉過失致死罪送辦。

市警一分局指出，該事故發生於昨晚7時許，王男騎乘機車，沿仁和路147巷行駛至事故路口欲直行時，與自由路一段孫男騎乘機車發生碰撞，並波及停放路旁的轎車，孫男當場沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

警方指出，雙方均無酒駕，後續相關肇事責任，正由警方調查釐清中。然而，車禍不久，遭波及轎車車主接到警方電話，要車主到現場確認車輛狀況。

然而，當時騎士已送醫，車主當下想拿出手機想拍下停車位置、車損照片，確保個人權益，但遭到警方制止，指死亡車禍不能拍照，車主很激動。尤其聽到可能因此被牽連其中，更是嚇的說不出話來。