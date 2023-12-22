影／警找路...邊騎車邊滑手機 北投警分局開罰1000元並懲處

台北市一名警員近日執勤時騎乘警用機車行經大度路一段，邊騎車邊滑手機，民眾目擊後錄影上傳，引發關注，北投警分局今午說明，該員雖在執行公務，但有影響行車安全行為，以製單舉發並懲處，將加強教育訓練。

據悉，民眾12月19日中午11時許在北投區大度路一段上，目擊一名警員邊滑手機邊騎乘警用機車，錄影上傳後引發關注。

轄區北投分局表示，經查該員是分局長安派出所陳姓警員，當時接獲監視器會勘通知，騎車前往途中，使用手機查詢會勘地點，因該路段非可臨停路段，故邊騎車邊用手機。