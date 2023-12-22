影／警找路...邊騎車邊滑手機 北投警分局開罰1000元並懲處
台北市一名警員近日執勤時騎乘警用機車行經大度路一段，邊騎車邊滑手機，民眾目擊後錄影上傳，引發關注，北投警分局今午說明，該員雖在執行公務，但有影響行車安全行為，以製單舉發並懲處，將加強教育訓練。
據悉，民眾12月19日中午11時許在北投區大度路一段上，目擊一名警員邊滑手機邊騎乘警用機車，錄影上傳後引發關注。
轄區北投分局表示，經查該員是分局長安派出所陳姓警員，當時接獲監視器會勘通知，騎車前往途中，使用手機查詢會勘地點，因該路段非可臨停路段，故邊騎車邊用手機。
雖該員正執行公務，仍有影響自身及用路人行車安全行為，已違反道路交通管理處罰條例，警方後續已製單舉發，將處陳員1000元罰鍰，另依警察人員駕車安全考核實施要點予以懲處，加強員警教育訓練，非因緊急公務應遵守各項道路交通安全規則，避免影響交通秩序及安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言