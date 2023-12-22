車前狀況未注意 台65線黃牌重機撞賓士車...整台翻肚兩輪朝天

林姓男子今天上午騎乘黃牌重機，人車在新北市台65線高架道路0.2公里，追撞前方范男所駕駛賓士車，林男當場抛飛落地，機車翻覆兩輪朝天。林男手腳擦傷、范男無礙，雙方沒有酒駕，肇因待查。

據了解，林姓男子（29歲）今天上午8時許騎著一輛黃牌大型重機，沿著新北市泰山區台65線高架道路往南方向騎行，途中騎經0.2公里前疑未注意車前狀況，林男煞車不及追撞前方范男（24歲）所駕駛賓士車。