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車前狀況未注意 台65線黃牌重機撞賓士車...整台翻肚兩輪朝天
林姓男子今天上午騎乘黃牌重機，人車在新北市台65線高架道路0.2公里，追撞前方范男所駕駛賓士車，林男當場抛飛落地，機車翻覆兩輪朝天。林男手腳擦傷、范男無礙，雙方沒有酒駕，肇因待查。
據了解，林姓男子（29歲）今天上午8時許騎著一輛黃牌大型重機，沿著新北市泰山區台65線高架道路往南方向騎行，途中騎經0.2公里前疑未注意車前狀況，林男煞車不及追撞前方范男（24歲）所駕駛賓士車。
林男當場抛飛落地，機車翻覆兩輪朝天，機車車體嚴重毀損，林男手腳擦傷無需就醫，范男沒有受傷，雙方沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。林口警方呼籲，駕駛人行車切勿搶快，並應注意車前與周邊道路狀況，以確保自身與他人安全。
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