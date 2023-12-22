影／五股賓士車路口迴轉 直行車一頭撞上翻車1命危

蘇姓男子昨天晚上開著一輛賓士休旅車，於新北市五股區新五路二段與蓬萊路口迴轉，張男所駕汽車直接撞上，人車360度側翻，滑撞至台64高架道路橋墩才停下。蘇男肢體多處擦挫傷送醫無大礙，張男送醫後命危與死神拔河。肇事雙方沒有酒駕，肇事原因待查。

據了解，蘇姓男子（55歲）昨天晚上開著一輛賓士GLK休旅車，沿著新北市五股區新五路二段往新莊方向直行。途中，行經新五路二段與蓬萊路口，他直接迴轉新五路二段往八里方向，不慎與對向張男（18歲）所駕駛的直行汽車發生碰撞，張男人車旋轉360度側翻，滑撞上台64高架橋墩才止停。

新北市消防局獲報人車馳援，協助蘇、張兩男脫困，檢視蘇男肢體多處擦挫傷、張男肢體多處撕裂傷、意識不清對痛有反應，緊急協助兩人送醫急救，蘇男沒有大礙、張男未脫離險境留院治療。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。