影／「我是國家代表隊」婦人火車上吊掛拉筋嗆乘客 誇張行徑全都錄

1名年約66歲的張姓女乘客，昨於台鐵521次莒光號上，坐在車子椅背上，並將手吊掛於置物架上，不斷向後延伸拉筋，並將雙腿張開放置於窗戶上，被其餘乘客錄下，過程中還強調「我是國家代表隊」、一旁乘客也回嗆「國家代表隊有像你這麼丟臉的嗎」，隨後火車到桃園站後，列車長認為該乘客情緒不穩，遭鐵警於中壢站請下車，並依違反鐵路法第68之1第5款函移主管機關交通部鐵道局裁處。

張女昨下午4時55分許， 於火車行駛於鶯歌至桃園站間，坐於列車椅背手吊掛置物架背向後拉伸、雙腿張開似乎在做體操，過程中不斷變換姿勢還嗆其餘乘客「有沒有讀歷史中國5000年歷史，台灣才100多年」、「車廂我兒子設計的」、「你有沒有知識」，逾3分鐘誇張行徑全被錄下。

一旁乘客也說「出風頭不是這樣出風頭下來好不好」、「有沒有倫理道德」，列車場獲悉後發現張女不聽勸認為張情緒不穩且認有影響列車行駛，不過列車已要從桃園站南下，因此請鐵警於中壢車站將張女帶下車。

台鐵局表示，張女不正當使用車廂行李架行為也涉違反鐵路法第68-1條第2項第3款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可處1萬以上100萬元以下罰鍰。而不當躺臥於列車座椅行為涉違反鐵路法第71條第1項第11款、無故躺臥於車廂內或月台上座椅，不聽勸阻則可處1500元至7500元以下罰鍰。