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急凍冬至傳憾事！內壢市場六旬攤商突胸痛倒地 送醫不治

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

寒流來襲，太平山莊與翠峰湖區今天上午地面積雪約1公分。記者鍾維軒／攝影
寒流來襲，太平山莊與翠峰湖區今天上午地面積雪約1公分。記者鍾維軒／攝影

入冬首波寒流襲台，氣溫斷崖式急遽降溫，全國各地急病救護案件暴增，今天清晨5點多，氣溫僅8度，在桃園市內壢市場工作的陳姓攤商老闆，突然感到胸痛便倒在攤位內，幸經採購民眾發現呼叫119送醫，不過經急救後仍宣告不治，也打破桃園市消防局繼20日上午7點20分一起內科救護案件後，46小時0送醫的紀錄。

桃園市消防局119勤指中心今天清晨5點21分據報，位於中壢區新華街的傳統市場有人倒地不起，立刻派遣第二救災救護大隊內壢分隊救護車前往，救護人員抵達內壢市場時，發現62歲陳姓男子倒臥在攤位內，檢傷發現他已無呼吸心跳，緊急送往衛福部桃園醫院急救，根據家屬表示，陳男過去身體狀況良好，無任何病史。

氣溫驟降，桃園市昨天無任何內科救護紀錄，今天冬至的清晨5點，內壢市場陳姓攤商胸痛倒地送醫不治，打破119勤指中心46小時的平靜。圖／桃市消防局提供
氣溫驟降，桃園市昨天無任何內科救護紀錄，今天冬至的清晨5點，內壢市場陳姓攤商胸痛倒地送醫不治，打破119勤指中心46小時的平靜。圖／桃市消防局提供
氣溫驟降，桃園市昨天無任何內科救護紀錄，今天冬至的清晨5點，內壢市場陳姓攤商胸痛倒地送醫不治，打破119勤指中心46小時的平靜。圖／桃市消防局提供
氣溫驟降，桃園市昨天無任何內科救護紀錄，今天冬至的清晨5點，內壢市場陳姓攤商胸痛倒地送醫不治，打破119勤指中心46小時的平靜。圖／桃市消防局提供

桃園 寒流 傳統市場

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