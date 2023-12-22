急凍冬至傳憾事！內壢市場六旬攤商突胸痛倒地 送醫不治

寒流來襲，太平山莊與翠峰湖區今天上午地面積雪約1公分。記者鍾維軒／攝影

入冬首波寒流襲台，氣溫斷崖式急遽降溫，全國各地急病救護案件暴增，今天清晨5點多，氣溫僅8度，在桃園市內壢市場工作的陳姓攤商老闆，突然感到胸痛便倒在攤位內，幸經採購民眾發現呼叫119送醫，不過經急救後仍宣告不治，也打破桃園市消防局繼20日上午7點20分一起內科救護案件後，46小時0送醫的紀錄。