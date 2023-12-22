聽新聞
test
0:00 / 0:00
保力達B「喝完再上路」 貨車自撞新北台1高架護欄側翻擋車道
蔡姓男子昨天深夜喝完保力達B，開貨車一路從北市永樂市場往新北樹林送貨。途中行經新北市三重區台1高架快車道，不慎失控自撞護欄側翻，蔡男自行脫困爬出，造成他體多處擦挫傷不願送醫。蔡男酒測值達每公升0.18毫克，警依法究辦另開單告發。
據了解，蔡姓男子（39歲）在北市永樂市場工作的他，之前曾有過2次酒駕紀錄，昨天深夜他在北市永樂市場喝完保力達B，從永樂市場開著貨車酒駕上路。當晚約莫11時38分左右，貨車行經新北市三重區台1高架快車道中華路上方，不慎自撞護欄導致人車側翻，車身橫擋車道，蔡男自行爬出脫困，旋即報警協處。
警、消到場檢視他肢體多處擦挫傷，不願送醫急救。經酒測值每公升0.18毫克，當場上銬帶回，一查赫見蔡男已有過2次酒駕紀錄，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。
另外，蔡男酒測值達標、10年內第3次酒駕，警依道路交通管理處罰條例第35條3項、第35條9項之規定開單舉發，最高可罰處21萬、並吊銷其駕駛執照、吊扣汽車牌照2年，並移置保管車輛。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言