保力達B「喝完再上路」 貨車自撞新北台1高架護欄側翻擋車道

蔡姓男子昨天深夜喝完保力達B，開貨車一路從北市永樂市場往新北樹林送貨。途中行經新北市三重區台1高架快車道，不慎失控自撞護欄側翻，蔡男自行脫困爬出，造成他體多處擦挫傷不願送醫。蔡男酒測值達每公升0.18毫克，警依法究辦另開單告發。

據了解，蔡姓男子（39歲）在北市永樂市場工作的他，之前曾有過2次酒駕紀錄，昨天深夜他在北市永樂市場喝完保力達B，從永樂市場開著貨車酒駕上路。當晚約莫11時38分左右，貨車行經新北市三重區台1高架快車道中華路上方，不慎自撞護欄導致人車側翻，車身橫擋車道，蔡男自行爬出脫困，旋即報警協處。

警、消到場檢視他肢體多處擦挫傷，不願送醫急救。經酒測值每公升0.18毫克，當場上銬帶回，一查赫見蔡男已有過2次酒駕紀錄，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

另外，蔡男酒測值達標、10年內第3次酒駕，警依道路交通管理處罰條例第35條3項、第35條9項之規定開單舉發，最高可罰處21萬、並吊銷其駕駛執照、吊扣汽車牌照2年，並移置保管車輛。