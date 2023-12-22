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獨／大浪打船頭 巴拿馬籍化油輪5船員新竹外海1死4傷
巴拿馬籍化油輪「亞米號」昨天中午在新竹外海進行錨定作業，突然一大浪打向船頭，導致5名船員從5米高船艙跌落受到輕重傷，其中1名印度籍船員頭部受創當場沒有生命徵象。今天凌晨「亞米號」緊急臨靠台北港東碼頭，印度籍船員已明顯死亡，緊急協助另4名受傷船員送醫急救，所幸皆無生命危險。
據了解，巴拿馬籍化油輪「亞米號」昨天中午12時許，在新竹外海（北緯24度54分、東經120度54分）進行錨定作業，當時船頭處有多名船員施作，卻因一陣大海浪打來，導致5名船員從5米高船艙跌落受傷。
造成菲律賓籍船員NORIEL（46歲）左肩痛，左腳疑似骨折、菲律賓籍船員REPIL（45歲）頭部受傷、菲律賓籍船員CRIS（42歲）右腳踝受傷、印度籍船員SHIVENDRA（28歲）頭部疼痛、印度籍船員RISHABH（36歲）頭部重創沒有生命徵象。
國家搜救中心於昨天下午3時23分通報信號台，「亞米號」於今天零時10分臨靠台北港東14碼頭，經由基隆港務消防台北港分隊、新北市消防局派員上船檢傷，印度籍船員RISHABH（36歲）已明顯死亡無須送醫，另協助4名受傷船員送醫急救，所幸皆無生命危險。
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