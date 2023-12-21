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太平山下雪了 零下6度水氣足夠 午夜時刻落雪紛飛

影／男學生騎單車闖紅燈被撞飛受傷 再吃上罰單

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市員林大道六段與員大路口19日發生一起驚悚車禍，男學生騎單車闖紅燈，被一輛來不及煞車的休旅車撞上彈飛，嚇壞一旁民眾，休旅車車身撞凹，男學生卻立即站起似乎要找休旅車駕駛理論，事後被送醫救治僅受輕傷，不過警方則因男學生闖紅燈，依違反道路交通管理處罰條例開罰。

這起車禍發生在19日上午7點多，當時很多車輛停在員林大道六段與員大路口等紅燈，但男學生卻疑似要趕上學，先是閃過左邊一輛員林大道綠燈通行的轎車，繼續往前騎，但右側一輛休旅車卻未看到男學生，在綠燈狀況下開車行經路口直接將男學生連人帶車撞上，男學生往前噴飛倒在地上，嚇壞一旁民眾。

但只見男學生立即爬起來，往休旅車走去，因前方就是莒光派出所，員警立即救援，將男學生送醫，男學生僅手部挫傷無生命危險，但他的單車被撞壞，休旅車也被撞凹，民眾都說他真是命大，警方初步調查，男學生闖紅燈通行，先依違反道路交通管理處罰條例開罰，處300元以上1200元以下罰鍰。

員林市一名學生騎單車闖紅燈，被一輛來不及煞車的休旅車撞上彈飛，嚇壞一旁民眾。圖／民眾提供
員林市一名學生騎單車闖紅燈，被一輛來不及煞車的休旅車撞上彈飛，嚇壞一旁民眾。圖／民眾提供
休旅車與單車撞上，休旅車也撞凹。圖／民眾提供
休旅車與單車撞上，休旅車也撞凹。圖／民眾提供

休旅車 員林 單車

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