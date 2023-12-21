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國道汐止路段發生重大車禍 1家4口受困車內急送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道1號汐止路段今晚發生重大車禍。大貨車與休旅車行經北上11.5公里處內側車道時不慎發生碰撞，休旅車當場翻覆，車上一家四口受困車內動彈不得。新北市、台北市救護人員趕抵使用破壞器材將車體破壞，救出受困車內的60多歲父母及2名姊弟，4人皆肢體疼痛由救護車送醫急救。車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

據了解，新北市消防局今天晚間8時許獲報，在國道一號北上11.5公里處發生車禍。救護人員趕抵發現1輛休旅車翻覆在內側車道，車體幾乎爛成廢鐵，車內4人受困動彈不得。新北市及台北市消防人員紛紛到場，將受困的4人救出後，先由北市救護車將60多歲的父、母親送往汐止國泰急救，姊弟則由新北市救護車送往汐止國泰治療。

國道警方到場後立即進行採證，現場事故已於晚間10時許排除恢復通車。新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示：駕駛人應隨時注意車前狀況，千萬不能疲勞駕駛、超速或任意超車，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。提醒民眾目擊車禍時，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援人車迅速到位。

救護人員趕抵使用破壞器材救出車內受困民眾。記者黃子騰／翻攝
救護人員趕抵使用破壞器材救出車內受困民眾。記者黃子騰／翻攝
休旅車被撞成廢鐵翻覆在內側車道。記者黃子騰／翻攝
休旅車被撞成廢鐵翻覆在內側車道。記者黃子騰／翻攝

車禍 休旅車

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