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嘉市28歲軍人住家前倒地猝死 檢警將解剖查死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天受寒流影響，氣溫明顯偏低，嘉義市有名28歲蔡姓職業軍人，上午從住家社區出門後不明原因突然倒地不起，大樓管理員發現後趕緊報警求助，但仍送醫後仍不治。檢警下午相驗，初判是天氣寒冷引起心血管相關疾病造成，檢警將擇期解剖釐清。

28歲蔡男工作是職業軍人，平常居住在嘉義市西區新榮路一處大樓社區，今天上午11點11分正要出門經過社區大樓大廳時突然倒地，大樓管理員發現後聯絡119，救護人員到場時已沒有呼吸心跳，送台中榮總嘉義分院搶救仍回天乏術。

警方到場調查，沒有外力侵入及明顯外傷，報請刑事相驗。

檢警今天下午會同法醫相驗遺體，蔡男死亡時無明顯外傷，也沒有重大病史，疑是天氣寒冷引起心血管相關疾病造成，詳細死因待進一步解剖才能釐清。

嘉義市有名28歲蔡姓職業軍人，今天從住家社區出門後不明原因倒地不起，送醫不治。檢警下午相驗，初判是天氣寒冷引起心血管相關疾病造成，檢警將擇期解剖釐清。圖／資料照片
嘉義市有名28歲蔡姓職業軍人，今天從住家社區出門後不明原因倒地不起，送醫不治。檢警下午相驗，初判是天氣寒冷引起心血管相關疾病造成，檢警將擇期解剖釐清。圖／資料照片

嘉義 軍人

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