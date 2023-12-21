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超狂！台南這派出所用監視器組裝成耶誕樹

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

永康警分局去年「封鎖線耶誕樹」引起各界網友們讚嘆連連，轄區永信派出所趁勝追擊，用近100隻監視器，組成「監視器耶誕樹」，像是跟大眾說「小心我隨時看著你」，更經過的民眾驚呼「太有創意了」。

監視器耶誕樹來自永信派出所副所長張碩峯的發想，原來他去年就在轄區復興派出所任職，以封鎖線及三角錐等製作「封鎖線耶誕樹」，就引起許多民眾、網友瘋傳譽為「超狂耶誕樹」。今年他再次腦洞大開，用監視器組成耶誕樹。

張碩峯說，近年來詐騙案件增加驚人，向市警局特別商借100支報廢警用路口監視器，用木條搭建成耶誕樹骨架後，再把監視器安裝上，幾乎360度無死角，圍繞在聖誕樹，視覺衝擊力十足。張碩峯還說，樹頂端耶誕節之星，還特別用分局破案英雄泰迪熊及近期出版的「識詐36計」手冊，向詐騙集團及不肖分子喊話「小心我無處不在，隨時隨地看著你！」

經過派出所的民眾們無法駐足觀賞，有的更驚呼「太有創意了」，有的笑說「看完不敢做壞事」，更有的拿起手機頻頻拍照。

張碩峯表示，監視器耶誕樹即日起到春節期間，每天晚上都會點燈，後續也將結合里長一起向里民宣導反詐觀念，同時在派出所臉書粉絲專頁推出活動，民眾參與就可以抽獎。

台南永信派出所副所長張碩峯突發奇想，用近百隻監視器組成超狂耶誕樹，像是告誡著「我無處不在，隨時隨地看著你！」視覺效果十足。圖／張碩峯提供
台南永信派出所副所長張碩峯突發奇想，用近百隻監視器組成超狂耶誕樹，像是告誡著「我無處不在，隨時隨地看著你！」視覺效果十足。圖／張碩峯提供
台南永信派出所副所長張碩峯突發奇想，用近百隻監視器組成超狂耶誕樹，像是告誡著「我無處不在，隨時隨地看著你！」視覺效果十足。記者李文德／攝影
台南永信派出所副所長張碩峯突發奇想，用近百隻監視器組成超狂耶誕樹，像是告誡著「我無處不在，隨時隨地看著你！」視覺效果十足。記者李文德／攝影

監視器 詐騙集團

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