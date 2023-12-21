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宜蘭紅色轎車雨中疑狂飆闖紅燈 撞翻貨車360度迴旋

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

桃園22歲葉姓男子駕駛紅色自小客車到宜蘭蘇澳，今天下午1時許沿蘇港路由西向東行駛，在興泰街口疑似先違規闖紅燈，撞翻44歲李姓男子駕駛的貨車後，在地面轉一圈，轎車車頭全毀，2駕駛受傷送醫意識清醒，肇事原因待釐清。

監視器顯示，今天下午1時許，李男開著貨車從興泰街駛出，正要左轉進入蘇港路，左側突然衝出一輛高速行駛的紅色轎車，直接撞上貨運車頭，貨車先在空中側翻半圈倒地，接著在下雨濕滑的柏油路面旋轉360度後，橫亙在內側車道上；紅色轎車則車頭全毀，被反彈撞到中央分隔島。

警消獲報到場，將2名駕駛救出，2車上皆無其他乘客；葉男頭部輕微腦震盪、身上多處擦挫傷，李男身上多處擦挫傷，分別被送往羅東聖母及博愛醫院。李男現場酒測值為0，葉男傷勢較重先被送醫，待醫院抽血確認，詳細肇事原因也待進一步調查。

警方指出，該處有3個車道，此次車禍占用內線2車道，留有外線1車道，用路人小心避開內線車道後，並未出現交通壅塞狀況；相關單位出動拖吊車，下午3時半許排除事故車輛。

本次車禍占用內線2車道，並未造成交通阻塞，相關單位出動拖吊車，下午3時半排除狀況。記者陳敬丰／翻攝
本次車禍占用內線2車道，並未造成交通阻塞，相關單位出動拖吊車，下午3時半排除狀況。記者陳敬丰／翻攝
桃園葉姓男子駕駛紅色自小客車到宜蘭蘇澳，違規闖紅燈撞上宅急便貨車，轎車車頭全毀。記者陳敬丰／翻攝
桃園葉姓男子駕駛紅色自小客車到宜蘭蘇澳，違規闖紅燈撞上宅急便貨車，轎車車頭全毀。記者陳敬丰／翻攝
監視器畫面顯示，葉男駕駛的紅色轎車違規闖紅燈，將李男駕駛的貨車撞翻。記者陳敬丰／翻攝
監視器畫面顯示，葉男駕駛的紅色轎車違規闖紅燈，將李男駕駛的貨車撞翻。記者陳敬丰／翻攝

車道 羅東 監視器

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