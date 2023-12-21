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淡水警尋回遭竊腳踏車 美傳教士：更愛台灣了

中央社／ 新北21日電

耶穌基督後期聖徒教會美籍傳教士11日報案並在臉書貼文求助稱，他愛台灣，但腳踏車淡水捷運站遭竊。淡水警日前逮到竊賊並通知領回失竊單車時，傳教士笑說，更愛台灣了。

淡水警分局今天發布新聞稿，中山路派出所於11日、16日接獲20歲美國籍傳教士戴爾Dale，以及64歲吳姓婦人報案腳踏車失竊，戴爾還在臉書Facebook各淡水的地方社團留言求助。

戴爾在貼文中稱，來自美國猶他州，非常喜愛台灣，而他的腳踏車於11日在淡水捷運站被偷，希望大家幫他留意，他的腳踏車後有籃子且寫有「耶穌基督後期聖徒教會」等字樣。

警方表示，經調閱失竊地點周邊監視器及查訪，鎖定35歲潘姓竊盜慣犯涉有重嫌。經警方多日查訪及埋伏，日前逮捕竊嫌潘姓男子，起獲潘男竊取的吳姓婦人及傳教士的腳踏車，詢後依竊盜罪嫌將潘男移送法辦。

戴爾接獲警方通知領回腳踏車時難掩內心喜悅，並稱住在北投，每週一會到淡水傳教，腳踏車是他穿梭大街小巷傳教的唯一交通工具，沒想到短時間內警方就將腳踏車找回，大讚警察的熱心及高效率，還說這讓他更愛台灣這塊土地了。

腳踏車 淡水 美國

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