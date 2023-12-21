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影／高雄水泥車駕駛誤觸閥門 沿路掉土300公尺害2騎士慘摔
吳姓男子今天上午駕駛混凝土預拌車，行經高雄市新庄仔路，因誤觸閥門開關，致混凝土傾洩而下，沿路掉土300公尺，宛如越野比賽場地的路面，害後方2名男女騎士慘摔，身體多處擦挫傷，幸送醫無礙；警方依法對吳開出3000元到1萬8000元罰鍰。
警方調查，吳姓男子駕駛預拌混凝土車，今天上午8時56許沿三民區天祥二路東向西方向行駛至左營區新庄仔路，進入交界處的路口後，吳誤觸混凝土釋放開關，導致混凝土傾洩而下，長約300公尺。
當時在混凝土預拌車後方的楊姓女子（29歲）、何姓男子（18歲）騎機車經過掉落的混凝土路面，當場「犁田」，導致身體、手腳多處擦挫傷。
PTT網友將車禍過程貼文，提醒用路人經過要放慢車速，笑稱路面基本上已是越野障礙賽比賽場地。
警消獲報趕抵，救護員將受傷的楊、何兩人送醫治療，所幸無大礙；吳男則未受傷，警方調查兩名騎士和吳男均無酒駕行為，相關肇責由交通大隊釐清中。
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