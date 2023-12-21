影／台中中清路福斯轎車左轉 機車騎士直撞受傷

台中市林姓男子在今天清晨7時許，開車行經中清路、武昌路時欲左轉，疑左轉時遭直行車的車體阻擋視線，沒有注意到對向謝姓男子的機車直駛而來，謝男直接撞上林的轎車右後車尾，謝受傷送醫，無大礙，警方調查，雙方都無酒精濃度，初判是轉彎車未禮讓直行車、未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待後續釐清。

第二警分局交通分隊在今天清晨7時許獲報，北區中清路一段、武昌路發生一起交通事故，警方到場調查，林姓男子（45歲）駕駛福斯轎車，中清路一段內側車道左轉武昌路，當時謝男（29歲）騎機車，沿中清路一段往漢口路三段方向直行時，林車疑被其他的直行車輛擋住視線，左轉時即與謝車發生碰撞，謝男有四肢擦挫傷等傷勢，無生命危險。

警方到場對兩名駕駛酒測，二人都無酒精濃度，全案調閱監視器釐清案情，初判肇事原因為轉彎車未禮讓直行車、未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因，有待交大事故組後續釐清。