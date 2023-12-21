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寒流來襲 花蓮9旬翁疑天冷猝死
氣溫驟降，花蓮縣一名9旬老翁疑因天冷失去呼吸心跳。衛生局，溫度驟降時，容易導致血管收縮、血壓上升，進而引發心臟病、中風急性發作，呼籲長者及有三高、肥胖、心血管疾病的民眾加強保暖。
據了解，這名老翁家住吉安鄉，因中風臥床多年，家人今天凌晨3時發現他身體冰冷，立即通報花蓮縣消防局。消防人員趕到時，老翁已經沒有呼吸心跳，家人決定放棄急救，後續再報請行政相驗。消防局表示患者是否因天冷OHCA，需由醫師評定。
中央氣象署預報，今、明（21日、22日）寒流影響，各地氣溫非常寒冷，新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或6度以下氣溫的發生機率。
花蓮縣衛生局提醒注意保暖，年長者和嬰幼兒體溫調節較弱，民眾要特別留意，若身體出現異常請盡速就醫。
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