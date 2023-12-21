快訊

馬斯克出來面對！X全球大當機啥都不能看 網狂酸：請付費解鎖精彩內容

獨／北極星藥業CDMO計畫大轉彎！斥資20億元併購霖揚生技 原宜蘭建廠計畫將暫緩

獨／蘇嘉全捐農舍閒置逾10年 蘇妻抱屈：蘇家與賴清德不同 我們好可憐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中飼主去吃麥當勞 百斤麝香豬綁公園險遭群狗攻擊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局在18日凌晨零時許獲報，有一頭疑被人綁在公園路樹旁，遭一群野狗攻擊，民眾懷疑有人虐待豬隻，警方到場時，因現場查無飼主，通知動保處人員到場，事隔40分鐘後，陳姓男子才現身自稱是飼主，澄清當時去麥當勞用餐，無法帶豬進場，所以才綁在公園，沒有虐待，陳姓飼主是否違反相關動保法規定，將由相關單位認定。

第五分局松安派出所18日零時許凌晨接獲民眾報案，稱北屯區南興公園有一頭豬遭狗群攻擊，需要警方協助，警員黃文定、吳年杰、趙伯修、吳恩榮即刻前往查看，發現一頭百餘斤的麝香豬被牽繩綁在樹旁，附近無飼主現身，而現場有一群野狗，疑似欲攻擊豬隻，引發路人關心。

警方通知動保處人員到場協助處理，警方在場等待約40分鐘後，陳姓男子（36歲）現身，自稱是飼主，向警方解釋，該隻豬是他飼養，名叫「弟弟」，當時是帶牠到公園散步，因肚子餓了跑去附近麥當勞用餐，才把豬的繫綁在樹旁，不知道附近會有野狗來攻擊，之後會多加留意。

警方確認陳男身分後，將相關資料通報動保處，陳男則叫「弟弟」站上機車腳踏墊後駛離，是否涉及違反相關動保法規定，由相關局處認定。

第五警分局長陳松寅說，根據動物保護法，飼主應對其管領之動物提供妥善之照顧，避免避免其遭受騷擾、虐待或傷害，如有違反皆可依相關規定處20萬元以上，200萬元以下罰金，不可不慎。

台中市陳姓男子把飼養的麝香豬綁在公園樹旁，險遭野狗攻擊，警方獲報到場處理。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子把飼養的麝香豬綁在公園樹旁，險遭野狗攻擊，警方獲報到場處理。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子把飼養的麝香豬綁在公園樹旁，險遭野狗攻擊，警方獲報到場處理。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子把飼養的麝香豬綁在公園樹旁，險遭野狗攻擊，警方獲報到場處理。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子把飼養的麝香豬綁在公園樹旁，險遭野狗攻擊，警方獲報到場處理。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子把飼養的麝香豬綁在公園樹旁，險遭野狗攻擊，警方獲報到場處理。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子把飼養的麝香豬綁在公園樹旁，險遭野狗攻擊，警方獲報到場處理。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子把飼養的麝香豬綁在公園樹旁，險遭野狗攻擊，警方獲報到場處理。圖／第五警分局提供

動保法 麥當勞

延伸閱讀

麥當勞今起漲價！ 8主餐變貴、最多貴6元、1漢堡停賣 全新價格菜單一次看

麥當勞「27個品項」下周漲價！8款主餐貴2～5元、冰炫風漲4元

超值買一送一！ 麥當勞APP「7大優惠」、漢堡王「8大品項」速食優惠券別錯過

漢堡王輸在哪？他不解麥當勞「貴卻人人買」 老饕分析：除了這點其他都輸

相關新聞

2800人開跑！桃園首場市區大型馬拉松將登場 交管出爐

「2023年桃園國際半程馬拉松」將在本周六上午6點，自桃園市立田徑場開跑，約2800名跑者報名參賽，由於是第一次在桃園市...

台中飼主去吃麥當勞 百斤麝香豬綁公園險遭群狗攻擊

台中市第五警分局在18日凌晨零時許獲報，有一頭豬疑被人綁在公園路樹旁，遭一群野狗攻擊，民眾懷疑有人虐待豬隻，警方到場時，...

影／台中中清路福斯轎車左轉 機車騎士直撞受傷

台中市林姓男子在今天清晨7時許，開車行經中清路、武昌路時欲左轉，疑左轉時遭直行車的車體阻擋視線，沒有注意到對向謝姓男子的...

寒流來襲 花蓮9旬翁疑天冷猝死

氣溫驟降，花蓮縣一名9旬老翁疑因天冷失去呼吸心跳。衛生局，溫度驟降時，容易導致血管收縮、血壓上升，進而引發心臟病、中風急...

寒流來襲新北恐下探6度！新北13人無呼吸 送醫5人救回

中央氣象署今天發布低溫特報，今、明2天受寒流影響，新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度及以下氣溫，其中新北、桃園、...

影／新北新莊17越堤道路墩被撞 車頭變形卡住駕駛不見了

葉姓男子將汽車借給友人開出，今天上午車子卻在新北市新莊區17號越堤道口自撞路墩。警方趕抵駕駛不在現場，警方依車籍資料聯繫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。