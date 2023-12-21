台中飼主去吃麥當勞 百斤麝香豬綁公園險遭群狗攻擊

台中市第五警分局在18日凌晨零時許獲報，有一頭豬疑被人綁在公園路樹旁，遭一群野狗攻擊，民眾懷疑有人虐待豬隻，警方到場時，因現場查無飼主，通知動保處人員到場，事隔40分鐘後，陳姓男子才現身自稱是飼主，澄清當時去麥當勞用餐，無法帶豬進場，所以才綁在公園，沒有虐待，陳姓飼主是否違反相關動保法規定，將由相關單位認定。

第五分局松安派出所18日零時許凌晨接獲民眾報案，稱北屯區南興公園有一頭豬遭狗群攻擊，需要警方協助，警員黃文定、吳年杰、趙伯修、吳恩榮即刻前往查看，發現一頭百餘斤的麝香豬被牽繩綁在樹旁，附近無飼主現身，而現場有一群野狗，疑似欲攻擊豬隻，引發路人關心。

警方通知動保處人員到場協助處理，警方在場等待約40分鐘後，陳姓男子（36歲）現身，自稱是飼主，向警方解釋，該隻豬是他飼養，名叫「弟弟」，當時是帶牠到公園散步，因肚子餓了跑去附近麥當勞用餐，才把豬的繫綁在樹旁，不知道附近會有野狗來攻擊，之後會多加留意。

警方確認陳男身分後，將相關資料通報動保處，陳男則叫「弟弟」站上機車腳踏墊後駛離，是否涉及違反相關動保法規定，由相關局處認定。