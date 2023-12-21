2800人開跑！桃園首場市區大型馬拉松將登場 交管出爐

「2023年桃園國際半程馬拉松」將在本周六上午6點，自桃園市立田徑場開跑，約2800名跑者報名參賽，由於是第一次在桃園市區道路舉辦大型馬拉松賽事，桃園警方嚴陣以待，將配合主辦單位實施交通管制，讓活動順利進行。

主辦單位規劃2處參賽選手接駁點，桃園區三民路及中山路口，約每10至15分鐘發一班車、桃園火車站後站大林路168號對面，約每10至15分鐘發一班車，來返程約可運輸2千人次，接駁點周邊均有收費的汽機車停車場，選手可善加利用。自行開車前往者，建議停新永和市場旁收費停車場、建國一村停車場、桃園國民運動中心、台北科大附屬桃園農工學校停車場等，再步行前往桃園市立田徑場。

賽事分成21公里菁英組、12公里輕越野挑戰組及4公里體驗組，各組路線規劃皆可感受桃園之美，其中12公里沿途行經虎頭山步道、楓茶米休閒農業區、桃園金城武樹、福頭山步道及桃林鐵馬道等，讓跑者用雙腳感受桃園在地之美與城市文化魅力。

賽事路線將橫跨桃園區、龜山區部分道路，沿線包括成功路二段、長壽路、忠義路一段、新興街、樹人路、大湖路、員林坑路、大坑路一段、桃林鐵馬道、三元街、三民路一段、光榮路、光明街、中坑街、風尾街、民有十街等及虎頭山區步道，最後三組參賽選手將匯集至桃園區三元街，之後左轉三民路一段，右轉成功路二段，左轉德育街返回田徑場西門。

桃園警分局指出，桃園區主要管制路段為德育街（萬壽路二段至成功路二段）、成功路二段（德育街至三民路）、成功路三段（長壽路至公園路）、三元街（大有路至三民路一段）、三民路一段（三元街至萬壽路），管制時間23日早上5點至9點30分，本次路跑將參考自由車環台賽辦理「移動式管制」，可縮減大幅管制時間，主辦單位將派遣配速員供識別主集團及領先群最末位置，警方據以彈性調整管制範圍，降低交通衝擊。