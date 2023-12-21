工鬥抵桃園提7大訴求 要求提高勞退雇主提撥
2024年總統大選在即，勞工團體2024工鬥行腳隊伍今天抵達桃園市，工鬥提出7大訴求，並要求提高勞退雇主提撥比率，保障勞工退休生活。
勞工團體2024工人鬥總統，將解決低薪、保障退休生活等7訴求寄給總統候選人，並從2日起進行全台行腳、呼籲候選人表態；行腳隊伍今天中午抵達桃園市，並在桃園火車站外召開記者會。
工鬥提出的7大訴求，包含低薪問題要解決、勞工退休要保障、國定假日要增加、消防殉職要終止、健全長照反奴工、職災費率要提高、組織工會要放寬。同時也呼籲三組總統候選人應提高勞退雇主提撥比率，保障勞工退休生活。
桃市產總說，藍、綠、白都不敢回應工鬥「向財團徵稅，建立基礎年金」的訴求，可見對於得罪財團有所顧慮。
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