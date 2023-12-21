快訊

馬斯克出來面對！X全球大當機啥都不能看 網狂酸：請付費解鎖精彩內容

獨／北極星藥業CDMO計畫大轉彎！斥資20億元併購霖揚生技 原宜蘭建廠計畫將暫緩

獨／蘇嘉全捐農舍閒置逾10年 蘇妻抱屈：蘇家與賴清德不同 我們好可憐

工鬥抵桃園提7大訴求 要求提高勞退雇主提撥

中央社／ 桃園21日電

2024年總統大選在即，勞工團體2024工鬥行腳隊伍今天抵達桃園市，工鬥提出7大訴求，並要求提高勞退雇主提撥比率，保障勞工退休生活。

勞工團體2024工人鬥總統，將解決低薪、保障退休生活等7訴求寄給總統候選人，並從2日起進行全台行腳、呼籲候選人表態；行腳隊伍今天中午抵達桃園市，並在桃園火車站外召開記者會。

工鬥提出的7大訴求，包含低薪問題要解決、勞工退休要保障、國定假日要增加、消防殉職要終止、健全長照反奴工、職災費率要提高、組織工會要放寬。同時也呼籲三組總統候選人應提高勞退雇主提撥比率，保障勞工退休生活。

桃市產總說，藍、綠、白都不敢回應工鬥「向財團徵稅，建立基礎年金」的訴求，可見對於得罪財團有所顧慮。

由眾多勞團組成的「工鬥」今天行腳走到台鐵桃園車站，呼籲藍綠白各組總統候選人重視勞權，漠視勞權就不給選票。記者陳俊智／攝影
由眾多勞團組成的「工鬥」今天行腳走到台鐵桃園車站，呼籲藍綠白各組總統候選人重視勞權，漠視勞權就不給選票。記者陳俊智／攝影

桃園 火車站 長照

延伸閱讀

平安夜反空污集會 中部環團邀3總統候選人出席

不滿藍綠白總統政策 工鬥：漠視勞權就不給選票

桃園石門水庫楓紅最佳賞楓景點 聖誕元旦賞楓更美

天冷防猝死！桃園年僅37歲男突倒路邊無心跳 送醫不治

相關新聞

2800人開跑！桃園首場市區大型馬拉松將登場 交管出爐

「2023年桃園國際半程馬拉松」將在本周六上午6點，自桃園市立田徑場開跑，約2800名跑者報名參賽，由於是第一次在桃園市...

台中飼主去吃麥當勞 百斤麝香豬綁公園險遭群狗攻擊

台中市第五警分局在18日凌晨零時許獲報，有一頭豬疑被人綁在公園路樹旁，遭一群野狗攻擊，民眾懷疑有人虐待豬隻，警方到場時，...

影／台中中清路福斯轎車左轉 機車騎士直撞受傷

台中市林姓男子在今天清晨7時許，開車行經中清路、武昌路時欲左轉，疑左轉時遭直行車的車體阻擋視線，沒有注意到對向謝姓男子的...

寒流來襲 花蓮9旬翁疑天冷猝死

氣溫驟降，花蓮縣一名9旬老翁疑因天冷失去呼吸心跳。衛生局，溫度驟降時，容易導致血管收縮、血壓上升，進而引發心臟病、中風急...

寒流來襲新北恐下探6度！新北13人無呼吸 送醫5人救回

中央氣象署今天發布低溫特報，今、明2天受寒流影響，新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度及以下氣溫，其中新北、桃園、...

影／新北新莊17越堤道路墩被撞 車頭變形卡住駕駛不見了

葉姓男子將汽車借給友人開出，今天上午車子卻在新北市新莊區17號越堤道口自撞路墩。警方趕抵駕駛不在現場，警方依車籍資料聯繫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。