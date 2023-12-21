寒流來襲新北恐下探6度！新北13人無呼吸 送醫5人救回
中央氣象署今天發布低溫特報，今、明2天受寒流影響，新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度及以下氣溫，其中新北、桃園、新竹縣更有6度以下氣溫發生的機率。新北市消防局統計昨天一天共有10人內科OHCA(到院前心肺功能停止)，送醫後救回4人。今天凌晨至中午12時有3人OHCA，送醫後1人恢復生命跡象，呼籲民眾要加強保暖。
新北市消防局呼籲，近期天氣轉冷，誘發心血管疾病的發生機會增加，有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病史患者，要注意保暖避免長時間逗留在寒冷環境。若發現自己或身邊的人有胸痛、胸悶、呼吸困難等不舒服症狀，可立即撥打119，尋求即時協助，另外使用瓦斯熱水器及電暖器具也應注意室內通風及用電安全。
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