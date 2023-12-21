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影／新北新莊17越堤道路墩被撞 車頭變形卡住駕駛不見了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

葉姓男子將汽車借給友人開出，今天上午車子卻在新北市新莊區17號越堤道口自撞路墩。警方趕抵駕駛不在現場，警方依車籍資料聯繫車主葉男，他供稱「車子借給一名友人」。目前警方已調閱監視器畫面，循線找肇事駕駛到案說明，後續對其肇逃行為開單舉發。

據了解，葉姓男子（69歲）將名下一輛汽車借給一名友人。未料，今天上午7時28分左右，車子卻在新北市新莊區17號越堤道口自撞路墩，導致汽車車頭嚴重變形毀損卡在路墩上。警方獲報趕抵，駕駛不在現場，警依車籍資料聯繫車主葉男。

葉男供稱「車不是他開的，車子是借給一名友人」。目前警方調閱監視器畫面，循線找肇事駕駛到案說明，後續對駕駛肇逃行為，依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，開處1000元以上3000元以下罰鍰；並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
葉男把汽車借給友人，友人卻自撞新莊區17號越堤道口路墩後逃逸，警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝

監視器 肇逃

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