影／新北新莊17越堤道路墩被撞 車頭變形卡住駕駛不見了

葉姓男子將汽車借給友人開出，今天上午車子卻在新北市新莊區17號越堤道口自撞路墩。警方趕抵駕駛不在現場，警方依車籍資料聯繫車主葉男，他供稱「車子借給一名友人」。目前警方已調閱監視器畫面，循線找肇事駕駛到案說明，後續對其肇逃行為開單舉發。

據了解，葉姓男子（69歲）將名下一輛汽車借給一名友人。未料，今天上午7時28分左右，車子卻在新北市新莊區17號越堤道口自撞路墩，導致汽車車頭嚴重變形毀損卡在路墩上。警方獲報趕抵，駕駛不在現場，警依車籍資料聯繫車主葉男。