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竹市巷內出現槍響 快打警力逮6嫌查獲鎮暴槍

中央社／ 記者魯鋼駿新竹市21日電

新竹市明湖路1處巷內昨晚出現槍響，警方獲報到場拾獲鎮暴槍彈丸數顆，經調閱監視器畫面，循線逮捕曾男等6嫌，起獲長鎮暴槍1把、短鎮暴槍2把，訊後移送偵辦。

新竹市警察局第三分局今天發布新聞稿表示，青草湖派出所昨晚近7時接獲報案，指明湖路1處巷內聽見槍聲，警方啟動快打小組前往攔截圍捕。

警方指出，員警昨晚到場時拾獲鎮暴槍彈丸數顆，經警方調閱周邊監視器過濾可疑人車，在4小時內查獲曾姓等6名犯嫌到案，並起獲涉案長鎮暴槍1把、短鎮暴槍2把，訊後依妨害秩序罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，經查曾嫌因與鍾姓男子有債務糾紛，昨晚雙方相約談判，於明湖路1處巷內狹路相逢，曾嫌等人取出鎮暴槍，朝對方車輛射擊數發鎮暴彈，因槍枝無殺傷力故無人受傷，將擴大偵辦犯嫌是否涉有幫派組織背景及其他不法犯行。

警方積極徹查，於4小時將包含曾在內共6名犯嫌帶到案，並起獲長、短鎮暴槍共3把，警詢後依妨害秩序罪嫌移送法辦。圖／警方提供
警方積極徹查，於4小時將包含曾在內共6名犯嫌帶到案，並起獲長、短鎮暴槍共3把，警詢後依妨害秩序罪嫌移送法辦。圖／警方提供

新竹 監視器 幫派

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