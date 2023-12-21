招人去柬埔寨不成涉虐死 士檢起訴適用國民法官

陳姓男子等人招募被害人前往柬埔寨，被害人拒絕，遭到陳男等人圍毆致死，士檢今天偵查終結，依傷害致死等罪嫌起訴陳男等10人，此案適用國民法官法。

士林地檢署起訴書指出，陳姓男子等人想要招募被害人前往柬埔寨從事不詳活動，被害人拒絕並在Instagram（IG）張貼限時動態，陳男等人因此心生不滿。

起訴指出，陳男等人今年8月23日晚間與被害人約在新北市蘆洲區某一家洗車美容店談判，因故談判破裂，陳男等人先行拘禁被害人，接著徒手或手持球棒、刀械等方式毆打被害人。

被害人欲伺機逃跑，被陳男等人抓回來，用膠帶綑綁住被害人的雙手、雙腳，眼見被害人不能反抗，接著以腳踹、擊破器等凌虐被害人，又往被害人面部噴灑辣椒水，並要求被害人發誓不能報警，否則死於非命。

陳男等人見被害人奄奄一息，於是用膠帶纏繞被害人雙眼，駕車把被害人載往淡水時，發現被害人嘔吐、沒有反應，大小便失禁，趕緊送醫急救，醫院搶救無效，宣告不治。檢警循線逮捕陳男等人。