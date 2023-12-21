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高雄高職女生穿校服墜落愛河 救上岸幸有呼吸意識

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市愛河又傳落水意外！一名高職女學生今天上午近11時許，穿校服在三民區愛河之心不慎落水，警消獲報趕抵現場，冒著低溫下水將女學生救起，所幸有呼吸、心跳，意識清楚，將她送醫治療；據了解，女學生是19歲李姓女子，家屬透露她近來心情不佳，已趕往醫院探視。

三民一警分局警方今天上午10時54分許接獲報案，指三民區同盟一路、松江路口的愛河段有民眾落水，警方隨即通報消防局，並派遣轄區十全所員警到場協助救護。

警消人員將落水的李姓女子（19歲）救援上岸，發現她身穿有學校名字的運動夾克，所幸李女仍有呼吸、心跳和意識，緊急送往高醫救治。

警方事後查出落水的李女就讀某高職學校，家屬透露李近來心情不佳，早上出門後，卻沒到學校，家屬擔心她出事，事發前，已四處尋人，沒想到，李卻突然墜落愛河，已趕往醫院探視了解。

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高雄市一名高職女學生今天上午近11時許，穿校服在三民區愛河之心不慎落水，所幸被救上岸有呼吸、心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄市一名高職女學生今天上午近11時許，穿校服在三民區愛河之心不慎落水，所幸被救上岸有呼吸、心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝

愛河 生命線

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