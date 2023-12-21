情侶爭吵女下車挨撞輾過 恐怖男友殺人未遂罪起訴
高雄劉姓男子開車接送葉姓女友但在車上發生爭吵，葉女氣到下車後，劉男卻開車撞倒再輾過，幸葉女送醫撿回一命。雄檢審酌劉男有家暴、恐嚇紀錄等，依殺人未遂罪起訴。
高雄地檢署偵查時，劉男雖坦承曾以散布裸照威脅及開車衝撞女友，但辯稱是油門失控才撞上，否認有殺人犯意。檢方根據監視器畫面發現葉女下車後，劉男還特地先調整行車方向至女友再衝撞，且撞倒人後更繼續輾壓。
承辦員警也證稱，劉男車輛並沒有煞車失靈或油門被異物纏繞致失控情形，加上先前有多次家暴行為事實。檢察官據此不採信其辯詞，並認定為故意衝撞輾過葉女，全案偵結後依殺人未遂罪起訴劉男。
起訴書指出，劉男和葉女為同居情侶，但2人今年7月間因故起口角時，劉男卻在電話中以散布裸照威脅，甚至說「我要讓妳生不如死」等語。1個月後劉男開車前往高雄火車站附近接送葉女，但因不滿等太久，導致葉女上車後大吵，之後更是直接開門自行下車步行。
劉男見狀情緒失控，先是倒車至葉女後方轉向，再猛踩油門直直撞倒女友，最後甚至直接輾過身體。造成葉女多處肋骨骨折、氣胸等重傷，幸送醫搶救撿回一命。 ★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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