寒流低溫來襲 宜蘭4人送醫不治、2人加護病房治療

寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，宜蘭縣屬於橙色燈號，今晚最低氣溫可能下探9度；昨日上午至今因低溫送醫者共6人，其中4人到院前無呼吸心跳（OHCA），搶救後仍宣告不治；另外2人送醫時尚有呼吸心跳，目前在加護病房觀察治療。

宜蘭縣衛生局指出，12月20日上午8時到21日上午8時，縣內醫療院所急診收治的低溫造成心血管及呼吸道病患共6人，到院前OHCA者為2男2女，分別為50餘歲、60餘歲、70餘歲與80餘歲，礁溪杏和醫院收治2人、台北榮總蘇澳分院收治1人、羅東聖母醫院收治1人，急救後皆宣告不治。

另外2人1男1女皆80餘歲，由於身體不適被家人送往陽明交大附設醫院，送醫時尚有呼吸心跳，經診斷為心肌梗塞與腦中風，急救後轉往加護病房治療。